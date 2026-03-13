La brasileña Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) redujo un 2% sus pérdidas en 2025, hasta los 250,9 millones

La deuda neta de la Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) alcanzó los 41.218 millones de reales brasileños (6.863 millones de euros) al cierre del año, lo que representó un incremento del 15,4% respecto al ejercicio anterior y un crecimiento del 9,8% en comparación con el final del tercer trimestre. En este contexto, la empresa anunció que desarrolla nuevas soluciones para reestructurar sus finanzas y refinanciar sus compromisos a corto y medio plazo; además, prevé disminuir el volumen total de deuda mediante la venta de activos, según comunicó la compañía. Paralelamente, consignó ‘Bloomberg Línea’, CSN busca obtener hasta 1.500 millones de dólares (1.307 millones de euros) a través de un préstamo garantizado, con el objetivo de cubrir vencimientos inmediatos y mejorar su posición crediticia.

La siderúrgica brasileña registró en 2025 unas pérdidas netas de 1.507 millones de reales (250,9 millones de euros), lo que supuso una contracción del 2% en sus resultados negativos anuales respecto a los doce meses previos, reportó CSN según los datos difundidos por la compañía. Este descenso estuvo acompañado de un leve crecimiento en los ingresos, que se situaron en 44.798 millones de reales (7.459 millones de euros), un 2,5% por encima de los del año anterior.

CSN atribuyó el avance en sus ingresos principalmente al dinamismo de su actividad internacional. Las ventas en mercados fuera de Brasil ascendieron a 22.512 millones de reales (3.748 millones de euros), cifra que evidenció un incremento interanual del 5,5%, de acuerdo con los datos publicados por CSN y citados por ‘Bloomberg Línea’. En contraste, la facturación dentro de Brasil descendió un 0,2%, totalizando 22.286 millones de reales (3.711 millones de euros).

Pese a estos datos anuales, el resultado del último trimestre del ejercicio mostró un panorama más desafiante, ya que la compañía anotó pérdidas por 721,2 millones de reales (120,1 millones de euros), tras haber conseguido beneficios de 76,4 millones de reales (12,7 millones de euros) en el trimestre anterior. Además, el volumen de negocio trimestral retrocedió un 3,3%, hasta 11.403 millones de reales (1.899 millones de euros), indicó CSN en su informe de resultados.

Ante la presión que ejercen estos compromisos financieros, la dirección de CSN puso en marcha iniciativas para reforzar su posición. Según detalló la empresa, el diseño de nuevas estructuras financieras pretende facilitar la refinanciación de la deuda tanto a corto como a medio plazo, adelantando el impacto de la reducción de pasivos que genere la desinversión en activos. Además, como señaló ‘Bloomberg Línea’, la obtención de un crédito de hasta 1.500 millones de dólares (1.307 millones de euros), con garantías sobre activos, servirá para asumir la amortización de préstamos que vencen de inmediato y para mejorar su calificación ante las agencias de riesgo.

CSN forma parte del sector metalúrgico brasileño y su evolución financiera es seguida de cerca tanto por los mercados nacionales como internacionales. En los últimos reportes, los directivos de la compañía remarcaron la importancia de robustecer el perfil financiero y respaldar el desarrollo de las actividades industriales, priorizando la estabilidad y la reducción paulatina del endeudamiento, conforme a la información divulgada por la empresa y retomada por ‘Bloomberg Línea’.

Los resultados de CSN muestran cómo la empresa ajusta sus estrategias ante escenarios de volatilidad en el negocio del acero y la minería, con énfasis en una gestión activa de sus pasivos y en el aprovechamiento de la demanda internacional, mientras mantiene bajo análisis su desempeño en el mercado doméstico.