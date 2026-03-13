Ione Belarra emplaza a Sánchez en el Congreso a aclarar cómo va a "convertir en realidad" su 'no a la guerra'

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quiere aprovechar la próxima sesión de control al Gobierno en el Congreso para emplazar al presidente Pedro Sánchez a explicar a la Cámara cómo piensa "convertir en realidad" su lema del 'no a la guerra', recuperado tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente del Gobierno ya tiene comprometida para el 25 de marzo una comparecencia específica en el Pleno del Congreso para informar de la posición de España ante los bombardeos en Irán y los ataques de respuesta de Teherán.

Pero Podemos no quiere esperar y ha aprovechado su pregunta a Sánchez del próximo miércoles para interrogarle sobre el tema: "¿Qué va a hacer el Gobierno para convertir en realidad el 'No a la Guerra'?", es el enunciado registrado por Ione Belarra y al que ha tenido acceso Europa Press.

Y es que el partido morado considera que no basta con recuperar el lema en los mítines, sino que el Gobierno debería desarrollar ese 'no a la guerra' cerrando las bases estadounidenses instaladas en suelo español, rompiendo relaciones con Estados Unidos y poniendo en marcha el mecanismo para sacar a España de la OTAN justo cuando se cumplen 40 años del referéndum que ratificó nuestro ingreso. Se trata de tres condiciones que el líder del PSOE rechaza de plano.