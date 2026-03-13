El PSOE registra una ley para equiparar la regulación de la crioconservación de ovocitos a la del semen

El texto de la proposición legislativa socialista hace referencia a una cuestión señalada por especialistas en fertilidad: la ley vigente para la crioconservación de ovocitos limita el ejercicio pleno de la autonomía de las pacientes frente al modelo regulatorio aplicado para la conservación de semen. El grupo socialista ha llevado esta situación al Congreso, impulsando una iniciativa para reformar la legislación y equiparar los derechos y posibilidades de mujeres y hombres en relación con la preservación de su fertilidad, según detalló Europa Press.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) presentó una proposición de ley que propone modificaciones a la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida. El objetivo central es uniformar la regulación de la crioconservación de ovocitos y semen, permitiendo que las mujeres puedan decidir sobre la preservación y el destino de sus ovocitos durante toda su vida, al igual que ya ocurre con el semen.

La exposición de motivos del texto socialista, recogida por Europa Press, indica que la vitrificación o crioconservación de ovocitos es una técnica utilizada para preservar la fertilidad femenina y posponer la gestación. Sin embargo, las restricciones actuales imponen que el almacenamiento de ovocitos en bancos autorizados solo puede continuar hasta que los responsables médicos, con el visto bueno de especialistas independientes ajenos al centro, dictaminen que la paciente ya no cumple con los criterios clínicos requeridos para una reproducción asistida. Para el caso de semen, este tipo de dictamen médico no se exige, a pesar de tratarse de gametos en ambas situaciones.

El PSOE considera que esta diferencia normativa afecta a la capacidad de las mujeres para decidir cuándo poner fin a la crioconservación de sus ovocitos. Por ello, la proposición plantea que tanto el semen como los ovocitos puedan conservarse en bancos autorizados mientras viva la persona donante. Además, queda establecido que la utilización de tejido ovárico crioconservado deberá contar necesariamente con una autorización sanitaria previa.

Según consignó Europa Press, el proyecto del PSOE también modifica los posibles destinos de los ovocitos crioconservados. Mientras que la legislación actual contempla usos por la propia mujer, su cónyuge, donaciones con fines reproductivos, donaciones para investigación o cese sin otro destino, la propuesta socialista elimina la mención al cónyuge y restringe el uso únicamente a la propia mujer. Asimismo, elimina la disposición que limitaba el cese sin otro destino al fin del plazo máximo legal de conservación, dándole mayor margen a la voluntad de la mujer.

Otra de las modificaciones recogida en la proposición aborda el consentimiento informado. En el caso de los preembriones, la nueva redacción establece que el consentimiento deberá ser otorgado por la mujer y su pareja, remplazando la fórmula que exigía que esta mujer fuese “casada con un hombre”, lo que amplía las posibilidades de consentimiento conjunto más allá de la figura del matrimonio heterosexual.

El medio Europa Press también informó sobre una disposición adicional incluida en la iniciativa socialista, donde se encomienda al Ministerio de Sanidad, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, revisar la Ley 14/2006 para adaptarla a los avances científicos y técnicos actuales, así como alinearla a la normativa de la Unión Europea. Para esta revisión, se prevé la participación de sociedades científicas, organismos y expertos externos.

Finalmente, según publicó Europa Press, el texto legislativo advierte sobre la acumulación excesiva de preembriones en los bancos de fertilidad y prevé que, en el marco de la revisión legal, se consideren reformas para abordar este problema. El PSOE pretende así resolver diferencias regulatorias entre ovocitos y semen, otorgar a las mujeres mayor autonomía y libertad de decisión en la gestión de su fertilidad, y adaptar la legislación española a los desarrollos científicos actuales y al marco legal europeo.