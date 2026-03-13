El PIB de Estados Unidos creció un 0,2% en el último trimestre de 2025, la mitad de lo anticipado

El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos experimentó un crecimiento del 0,2% en el cuarto trimestre frente a los tres meses anteriores, según la segunda estimación de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio, que ha recortado a la mitad el ritmo de expansión de la economía estadounidense respecto de lo anticipado a finales del pasado mes de febrero.

De este modo, en cifras anualizadas, el avance del PIB de EEUU en el cuarto trimestre de 2025 fue del 0,7%, en vez del 1,4% avanzado en la lectura preliminar del dato.

En el tercer trimestre de 2025, la economía estadounidense había registrado una expansión trimestral del 1,1% y del 4,4% en cifras anualizadas.

La revisión a la baja de las cifras de crecimiento de EEUU en el cuarto trimestre de 2025 respecto de la estimación preliminar, que no tiene en cuenta aún cualquier impacto de la intervención en Irán, reflejó las revisiones a la baja de los datos de exportaciones, el gasto de los consumidores, el gasto público y la inversión, mientras que las importaciones, que tienen una contribución negativa al cálculo, disminuyeron menos de lo previsto.

La publicación del segundo informe sobre la marcha del PIB de EEUU en el cuarto trimestre de 2025 estaba prevista inicialmente para el pasado 26 de febrero, pero se pospuso a raíz del cierre del Gobierno entre octubre y noviembre de 2025.

De su lado, el PIB real aumentó un 2,1% en el conjunto de 2025, lo que supone una revisión a la baja de una décima respecto a la estimación anterior y una sustancial desaceleración respecto de la expansión del 2,8% en 2024. De hecho, se trata del dato de crecimiento más débil de EEUU desde 2020, cuando la economía se contrajo un 2,1% a raíz de la pandemia de Covid-19 y los confinamientos.