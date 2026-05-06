La bolsa de São Paulo sube 0,50 % ante optimismo por el posible fin de la guerra

São Paulo, 6 may (EFE).- La bolsa de São Paulo cerró este miércoles con una subida del 0,50 % a la estela de la mayoría de los mercados mundiales ante el optimismo generado por la posibilidad de un acuerdo que ponga fin a la guerra en Irán.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, el mayor de América Latina, acabó la jornada en los 187.690 puntos básicos por el fuerte apetito de los inversores por activos de riesgo luego de que Estados Unidos e Irán dieran a entender que se acercan a un acuerdo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el desplome de los precios del petróleo, de casi el 8 %, provocó la caída de las acciones de las empresas petroleras, principalmente de Petrobras, cuyos papeles ordinarios cedieron 3,77 % y los preferenciales 2,85 %.

Pero ese revés fue compensado por la fuerte subida de las acciones de empresas exportadoras de materias primas, como las ordinarias del gigante minero Vale (+3,63 %) y de las siderúrgicas Gerdau (+2,56 %) y Siderúrgica Nacional (+6,85 %).

PUBLICIDAD

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,14 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 4,919 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño, tras haber registrado la víspera su menor valor desde enero de 2024.

Las acciones del Ibovespa que registraron las mayores subidas este miércoles fueron las ordinarias de la concesionaria de carreteras Ecorodovias, con un salto del 8,29 %, seguidas por las ordinarias de la empresa de confecciones C&A Modas (+7,06 %).

PUBLICIDAD

En la punta contraria, los papeles del índice que cerraron con las mayores bajadas fueron los ordinarios de la subsidiaria brasileña de la empresa de telecomunicaciones TIM, con una caída del 7,88 %, seguidos por los ordinarios de la petrolera PetroRio (-4,26 %).

El volumen financiero negociado este miércoles en el parqué brasileño fue de 29.188,9 millones de reales (unos 5.908,5 millones de dólares) en poco más de 3,9 millones de operaciones. EFE

PUBLICIDAD