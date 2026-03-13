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EDP lanza Global Graduate Program para jóvenes recién graduados en todo el mundo

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EDP ha puesto en marcha 'Global Graduate Program', anteriormente conocido como 'EDP Trainee Program', un programa de 18 meses dirigido a recién graduados y profesionales con hasta dos años de experiencia de Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia-Pacífico, regiones en las que opera la compañía. Las solicitudes podrán realizarse hasta el 29 de marzo.

El programa global ofrece una experiencia multidisciplinar diseñada para potenciar las habilidades profesionales y personales de los participantes, además de brindar oportunidades de crecimiento a largo plazo dentro del Grupo EDP. Los candidatos pueden provenir de cualquier ámbito académico y nacionalidad, siempre que dominen el inglés.

En una nota de prensa, la compañía destaca que busca "perfiles curiosos, con espíritu colaborativo, visión de futuro y orientación al impacto, valores alineados con la estrategia de la empresa".

El programa se lanza bajo el lema 'Imagina', enmarcado en la campaña institucional 'Imagina los próximos 50', que celebra el 50 aniversario de la empresa y anima a los graduados a proyectar su futuro profesional en un entorno global, innovador y comprometido con la sostenibilidad.

Todas las fases del proceso de selección se realizarán de manera exclusivamente digital, garantizando accesibilidad e inclusión. Los participantes seleccionados comenzarán el programa en septiembre, con tres rotaciones de seis meses en distintas áreas del grupo.

Durante el programa, los graduados participarán en equipos y proyectos vinculados a la sostenibilidad empresarial y la innovación para el sector energético. Al finalizar, podrán optar a incorporarse a las empresas del Grupo EDP en diferentes mercados.

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