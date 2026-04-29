belo recauda 14 millones de dólares en la serie A liderada por Tether y acelera su expansión en América Latina

PR Newswire

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SAO PAULO, 29 de abril de 2026

Después de tres años de operaciones rentables, la empresa de tecnología financiera amplía su presencia regional con un enfoque en los usuarios que ya operan a través de las fronteras

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SAO PAULO, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- belo recaudó 14 millones de dólares en su ronda de financiamiento serie A, liderada por Tether, uno de los principales emisores de criptomonedas estables del mundo. Además, la ronda incluyó la participación de Titan Fund, The Venture City, Mindset Ventures, G2 y otros inversores que han apoyado a la empresa desde 2021.

Con el nuevo financiamiento, belo está acelerando su ingreso a nuevos mercados como México, Chile, Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay, a la vez que fortalece la infraestructura que respalda sus productos en toda la región. En Brasil, donde belo ya opera, la empresa está ampliando su presencia entre los autónomos, los trabajadores remotos y los usuarios que gestionan el dinero en diferentes países.

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Fundada en Buenos Aires, belo es una plataforma financiera que permite a las personas y empresas realizar transacciones, almacenar y utilizar dinero entre países de una manera sencilla. Construida desde el principio para operar en diferentes sistemas financieros, la empresa conecta mercados donde las barreras monetarias, operativas y regulatorias aún hacen que el movimiento de dinero transfronterizo sea costoso e impredecible. belo ha sido rentable durante los últimos tres años, lo que la diferencia de otras empresas de tecnología financiera que dependen del capital externo para crecer.

"Llegamos a esta ronda con tres años de operaciones rentables y un producto que la gente usa en su vida diaria. Encontramos un inversor que entiende lo que estamos construyendo y para quién lo estamos construyendo. Esa alineación es lo que nos trajo aquí. Esta ronda no se trata de mantener el negocio. Se trata de escalarlo", declaró Manuel Beaudroit, director general de belo.

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Escala regional

La expansión de belo se produce en un momento en que los usuarios de toda América Latina aún enfrentan desafíos para hacer transacciones de dinero entre países de una manera simple y predecible. Los autónomos, los trabajadores remotos, los migrantes y los viajeros lidian a diario con sistemas fragmentados, costos ocultos y una falta de control sobre sus propias vidas financieras. belo fue construida para esta audiencia.

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La inversión de Tether refleja una alineación entre las dos empresas para construir una infraestructura financiera más abierta y accesible. Tether desarrolla sistemas que permiten la transferencia de valor en tiempo real a través de los mercados e invierte en modelos que amplían el acceso en regiones donde todavía es desigual.

"Esta ronda nos brinda los recursos para construir sobre lo que ya funciona, expandir nuestra presencia en la región, ingresar a nuevos mercados y fortalecer al equipo. Marca una nueva fase para la empresa", afirmó Edwin Rager, director de Estrategia de belo.

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belo también continúa ampliando su equipo en toda América Latina, con un enfoque en los roles de producto, ingeniería y operaciones.work.belo.app

Acerca de belobelo es una billetera digital internacional que permite a los usuarios pagar, recibir y usar dinero a nivel mundial de una manera simple y transparente. La aplicación integra reales brasileños, pesos argentinos y dólares digitales, permite pagos a través de Pix en Argentina a través de códigos QR interoperables y combina pagos internacionales, conversión y uso local en un solo flujo. Fundada en 2021, atiende a miles de usuarios en toda América Latina y ahora está expandiendo sus operaciones en Brasil.

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FUENTE belo

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