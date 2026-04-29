THE WORLD CLUB: LA PLATAFORMA QUE REDEFINE LAS EXPERIENCIAS SOCIALES PREMIUM EN MÉXICO

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GUADALAJARA, México, 29 de abril de 2026

GUADALAJARA, México, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En el contexto de la Copa Mundial 2026, surge The World Club, una plataforma concebida para posicionarse como un nuevo referente en el universo de las experiencias sociales de alto nivel alrededor de los grandes momentos del país. Su propuesta articula hospitalidad, gastronomía de primer nivel y curaduría musical en un formato sofisticado, diseñado para una audiencia global que busca experiencias memorables y exclusivas.

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Con un enfoque que privilegia el detalle, la estética y la conexión humana, The World Club se presenta como un punto de encuentro contemporáneo donde convergen estilos de vida, culturas y comunidades en entornos cuidadosamente seleccionados.

Su lanzamiento tendrá lugar en Guadalajara, una de las sedes clave del Mundial 2026, consolidándose como el epicentro de su primera fase. Desde esta ciudad, la plataforma desplegará una agenda de experiencias que dialoga con el ritmo del torneo, integrando momentos únicos durante días de partido y propuestas diseñadas para fechas fuera del calendario deportivo.

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Más allá del Mundial, The World Club proyecta una visión de expansión que contempla su presencia en distintos destinos de México, con el objetivo de consolidar una red nacional de experiencias premium y, eventualmente, trascender hacia un posicionamiento internacional.

"La visión de The World Club es crear un ecosistema donde la hospitalidad, la cultura y el entretenimiento converjan de manera orgánica. Buscamos generar espacios donde tanto locales como visitantes se integren a través de experiencias auténticas, bajo un estándar elevado y una narrativa global", señaló Miguel Cano, Director General de BT Producciones.

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Actualmente, la plataforma ha habilitado una fila virtual para quienes deseen formar parte de esta comunidad exclusiva. A través de su sitio oficial theworldclub.com.mx y sus canales digitales como Instagram theworldclub_exp, donde los interesados podrán acceder a información privilegiada, seguir el desarrollo del proyecto y asegurar su membresía.

Con una proyección que trasciende la temporalidad del Mundial, The World Club se perfila como una plataforma permanente que busca capitalizar el interés internacional en México, posicionando al país como un destino clave dentro del circuito global de hospitalidad, cultura y experiencias de lujo.

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FUENTE The World Club

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