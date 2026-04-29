Agencias

Microsoft gana 97.983 millones de dólares en nueve meses, un 31 % más

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Nueva York, 29 abr (EFE).- El gigante tecnológico Microsoft anunció este miércoles un beneficio neto de 97.983 millones de dólares en los nueve primeros meses de su ejercicio 2026 (no sigue el calendario natural), un 31 % más interanual, gracias en parte a su negocio de inteligencia artificial (IA).

La empresa tuvo una facturación acumulada de 241.832 millones de dólares en los últimos tres trimestres, un 18 % más con respecto al mismo periodo del año anterior, según un comunicado. EFE

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