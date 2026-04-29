Opositor Capriles presiona por salario de 150 dólares en Venezuela ante promesa de aumento

Caracas, 29 abr (EFE).- El diputado opositor Henrique Capriles insistió este miércoles en el incremento del salario mínimo mensual en Venezuela a un equivalencia de 150 dólares, luego de que la presidenta encargada Delcy Rodríguez prometiera un aumento este viernes, tras cuatro años de un ingreso básico congelado en 130 bolívares, menos de un dólar en la actualidad según la tasa oficial.

"Volvemos a ponerlo sobre la mesa, faltando dos días -para el Día Internacional de los Trabajadores-, que el salario y la pensión tiene que ser ajustado mínimo a 150 dólares al mes", indicó en una rueda de prensa del grupo parlamentario Libertad, aunque destacó que este monto "no resuelve la crisis venezolana".

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Capriles indicó que la situación económica en el país suramericano es "muy grave, muy complicada" y que los trabajadores, especialmente los públicos, esperan un incremento suficiente para poder costear alimentos, tomando en cuenta que la canasta básica alimentaria para una familia de cinco miembros se estima por encima de los 600 dólares, según cálculos de organizaciones no gubernamentales.

Además, el opositor criticó que el Gobierno haya convocado a una peregrinación nacional para pedir el cese de las sanciones contra Venezuela y aseguró que la Administración de Delcy Rodríguez está en "campaña".

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"No sabemos si es que vienen elecciones (...), pero cualquiera que vea el tema de la peregrinación es una campaña de imagen electoral, política, del partido", indicó.

Asimismo, mencionó el concierto con el que se planea cerrar la peregrinación, el 1 de mayo, y en el que están anunciados artistas venezolanos y el colombiano-estadounidense Nicky Jam, según dijo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, este martes.

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"Salvo que la señora Delcy Rodríguez vaya a anunciar en el -concierto-, le pida a Nicky Jam, haga una pausita y vaya ella a decir: 'Señores, vengo aquí a anunciarles que voy a aumentar el sueldo a 500 dólares', todos iremos a bailar Nicky Jam", añadió.

Capriles señaló que, según estimaciones, el país podría tener ingresos petroleros por 32.000 millones de dólares este año e insistió en que el salario puede llevarse entonces a 150 dólares.

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"Si lo que viene es un ajuste de 20, 30 dólares, (eso es) una burla y lo único que va a hacer eso es generar presión social", apuntó.

Rodríguez, en el cargo de presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro en enero, prometió el pasado 9 de abril que haría un aumento "responsable", sin especificar si se trata del sueldo mínimo, congelado desde marzo de 2022, o de un ingreso que reciben trabajadores públicos conformado por dos bonificaciones y que fue aumentado el pasado mes.

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El martes, la mandataria volvió a decir que habrá una "mejora" económica ante la creciente expectativa por el prometido aumento salarial. EFE

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