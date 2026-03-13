Aagesen ve "un cambio radical" en la decisión de EE.UU. de levantar sus sanciones al petróleo ruso

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Aagesen, descartó la posibilidad de establecer límites al precio de los combustibles o el gas natural en el contexto actual de la Unión Europea, señalando que cualquier decisión relacionada debe contar con un marco europeo adecuado. Al mismo tiempo, destacó que, de momento, la Unión Europea no prevé introducir este tipo de medidas, reiterando el seguimiento diario que realizan los países europeos sobre los mercados de petróleo y gas. Este posicionamiento se da tras el anuncio de la administración de Donald Trump sobre el levantamiento temporal de las sanciones estadounidenses al petróleo ruso, un hecho que Aagesen definió como un "cambio radical" en la política mantenida en los últimos años por Washington.

Según informó la prensa tras declaraciones de la propia Aagesen, la funcionaria expresó su sorpresa ante la decisión tomada por Estados Unidos, resaltando que hasta ahora Washington había sostenido una línea de exigencias en materia energética tanto para sí como para la Unión Europea. La vicepresidenta reiteró que, a pesar de la última decisión de la administración Trump, tanto España como Europa mantendrán su actual hoja de ruta y seguirán aplicando el paquete de sanciones impuestas a Rusia.

Tal como consignó el medio, la administración Trump aplicará una exención temporal de un mes a las restricciones sobre la venta de crudo y otros derivados del petróleo de origen ruso. Esta concesión puntual contrasta con las políticas energéticas y sancionadoras aplicadas por la Unión Europea durante los últimos años, en respuesta a la invasión rusa en Ucrania y las implicaciones geopolíticas en la región.

En sus declaraciones posteriores a una reunión con el presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, y su equipo, Aagesen reiteró la postura firme de España y la Unión Europea respecto a la política de sanciones al sector energético ruso. Además, dejó claro que no se contempla la posibilidad de modificar los precios tope o regular artificialmente los precios en el mercado energético europeo de forma unilateral.

Asimismo, la vicepresidenta afirmó que el seguimiento de la situación energética se produce de manera continua y que las decisiones sobre el sector petrolero y gasístico requieren de consenso dentro del bloque comunitario. Según publicó el medio citado, Aagesen subrayó la importancia de mantener la coordinación entre los países miembros y de evaluar cada escenario en función de las reuniones que se celebran prácticamente a diario sobre materias energéticas.

La medida adoptada por la administración estadounidense representa un cambio respecto al posicionamiento anterior y genera cuestionamientos sobre la alineación de intereses y respuestas dentro de los principales aliados occidentales. De acuerdo con la información difundida, la Unión Europea se mantendría sin modificaciones en sus sanciones y continuaría apostando por los acuerdos adoptados en el marco de las discusiones mantenidas desde el inicio de la ofensiva rusa sobre Ucrania.

Las manifestaciones de Aagesen suceden mientras los mercados energéticos internacionales observan las implicaciones que puede tener la flexibilización temporal de las restricciones por parte de Estados Unidos en la disponibilidad de crudo ruso. El medio reportó que la concesión estadounidense está limitada a tan solo un mes, sin especificaciones sobre la posibilidad de extenderla o modificarla en función de los desarrollos diplomáticos o económicos.

Finalmente, Aagesen reiteró la centralidad de las políticas europeas a largo plazo y la necesidad de mantener una postura común frente a las circunstancias que afectan tanto a la seguridad energética como a las sanciones impuestas a Rusia. Desde el inicio del conflicto, la Unión Europea ha insistido en la coordinación y en la continuidad de sus medidas, al margen de los cambios puntuales adoptados por otros actores internacionales.