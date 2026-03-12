Las seis grandes economías de la UE piden acelerar la Unión de Ahorros e Inversiones

La posibilidad de armonizar la legislación financiera europea por medio de un Código Europeo de Mercados de Capitales ha sido una de las propuestas discutidas por los ministros de Finanzas y Economía de España, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Polonia. Según publicó el medio, dichos titulares de cartera consideran que establecer reglas comunes para las operaciones transfronterizas facilitaría la integración y simplificaría los trámites para empresas que operan en diferentes Estados miembros. Esta iniciativa se inscribe en el contexto de una carta remitida por los seis países a la Comisión Europea, la Presidencia del Consejo y la Presidencia del Eurogrupo, en la que instan a eliminar los obstáculos nacionales y acelerar las reformas para fortalecer la llamada Unión de Ahorros e Inversiones, con el objetivo de impulsar la competitividad y autonomía económica de la Unión Europea.

De acuerdo con lo reportado, los ministros —identificados como E6— argumentan que reforzar la integración de los mercados de capitales en la UE constituye una “necesidad estratégica urgente”. En la misiva sostienen que mercados más integrados permitirían aumentar el potencial de crecimiento en Europa y facilitarían el acceso tanto de inversores como de empresas a financiación, lo cual resulta fundamental para atender las prioridades comunes del bloque. Los firmantes solicitan avances en el paquete legislativo relacionado con la integración y supervisión de mercados que la Comisión Europea presentó en diciembre de 2025, y piden que los progresos concretos en esta área se logren antes del verano.

Entre las acciones propuestas, los ministros de Finanzas solicitan eliminar todas las barreras que limiten la distribución transfronteriza de fondos de inversión. El propósito consiste en ampliar las posibilidades de que los inversores accedan a los diferentes mercados europeos y que las empresas encuentren fuentes de capital más amplias. Además, piden fortalecer la supervisión de infraestructuras financieras consideradas relevantes a escala europea, al tiempo que abogan por una mayor transparencia en los mercados bursátiles. Según la carta citada, estos cambios buscan evitar el traslado de las operaciones a entornos con menor control, lo que podría afectar la integridad del sistema.

En lo relativo al acceso a financiación a través de bancos, el documento señala la titulización como mecanismo para liberar capacidad crediticia. Los seis países demandan acelerar las negociaciones legislativas para reactivar este mercado en Europa antes del otoño. Adelantan la idea de crear una plataforma europea de titulización que permita una gestión más eficiente y proponen alinear normativas para dar un marco común que facilite la emisión y gestión de estos activos financieros. El objetivo a largo plazo apunta a que las empresas y hogares europeos dispongan de un entorno más competitivo y sólido donde captar recursos.

La carta abarca también la transformación digital de los sistemas de pagos. Según consignó el medio, los ministros piden impulsar soluciones de pago digitales paneuropeas, con énfasis en aprobar el euro digital, al que consideran clave para asegurar un entorno financiero más autónomo y resistente frente a desafíos globales. Instan a concluir “con rapidez” el proceso legislativo y solicitan al Parlamento Europeo el respaldo al planteamiento del Consejo, estableciendo el euro digital tanto en modalidad en línea como fuera de línea, con interoperabilidad plena en el conjunto de la UE.

En el ámbito de la financiación empresarial, los países firmantes defienden la ampliación de acciones para movilizar capital riesgo dirigido a compañías innovadoras. Plantean una segunda fase de la Iniciativa Europea de Campeones Tecnológicos, que debería contar con nuevas contribuciones financieras de los Estados participantes a lo largo del presente año. También proponen mecanismos simplificados para las salidas a bolsa en el territorio comunitario, que permitan ofertas públicas iniciales más ágiles, y examinan la viabilidad de un régimen jurídico europeo de carácter opcional para compañías con operaciones en varios Estados miembro, con la finalidad de evitar que adapten sus estructuras legales a veintisiete marcos regulatorios distintos.

La simplificación normativa constituye otra de las prioridades del grupo E6. En su documento, los ministros solicitan a la Comisión Europea que presente, antes de que finalice 2026, un paquete de simplificación del marco regulatorio financiero comunitario. Esta revisión tendría que eliminar o modificar aquellas disposiciones que, en la actualidad, no se adapten a las necesidades de los mercados y actores involucrados. De este modo, se busca dotar de mayor flexibilidad tanto a los supervisores como a los participantes de los mercados, facilitando la adaptación a los desafíos económicos.

Respecto al papel de los pequeños inversores en los mercados europeos, la misiva recogida por el medio indica la intención de fomentar su participación mediante programas de educación financiera, la creación de cuentas de ahorro e inversión específicas, así como incentivos para productos asociados a pensiones privadas. Estas medidas procurarían ampliar la base inversora y fortalecer la conexión entre los ciudadanos europeos y las oportunidades de crecimiento económico que ofrecen los mercados de capitales.

La carta finaliza con una apelación a que estas propuestas se traduzcan en acciones tangibles y en un compromiso coordinado, tanto por parte de los Estados miembros como de las instituciones europeas, para que la Unión de Ahorros e Inversiones logre consolidarse y aportar resultados concretos en el fortalecimiento de la competitividad europea.