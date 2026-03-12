Italia denuncia un ataque con misil contra una de sus bases militares en el norte de Irak

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, expresó que todos los soldados italianos permanecen ilesos y resguardados en el búnker tras el ataque a la base militar italiana ubicada en Erbil, capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí. Tajani indicó que conversó con el embajador de Italia en Irak para analizar lo ocurrido y manifestó su solidaridad y reconocimiento al personal militar desplazado. El incidente, que involucró el impacto de un misil, según informó el gobierno italiano, se produjo en medio de una escalada de tensiones en varios puntos de Irak y generó una inmediata reacción de condena oficial de parte del Ejecutivo italiano.

De acuerdo con lo publicado por el medio que reportó sobre el ataque, tanto el ministro de Defensa, Guido Crosetto, como el ministro de Exteriores, remarcó la ausencia de víctimas o personas heridas entre los integrantes del contingente italiano en Erbil. La información se difundió a través de un mensaje oficial del Ministerio de Defensa italiano en redes sociales, donde Crosetto destacó que el “misil ha impactado en nuestra base en Erbil” y que “no hubo víctimas mortales ni heridos entre el personal italiano”. Esta declaración tuvo lugar poco después de que la noticia sobre el impacto del artefacto fuese confirmada por las autoridades italianas.

Tal como consignó el medio, hasta el momento ninguna organización ha reivindicado la autoría del ataque, cuya investigación sigue en curso por parte de las autoridades italianas y sus contrapartes iraquíes. Ni el gobierno italiano ni los responsables de Exteriores han avanzado hipótesis públicas sobre el posible origen del misil.

El contexto en el que se produce este ataque incluye una serie de incidentes similares en otros puntos del territorio iraquí, donde diversas instalaciones han sido objetivo de misiles y drones. Según publicó la fuente, estos hechos se han intensificado especialmente luego de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero contra objetivos en Irán, en plena negociación entre Washington y Teherán para la renovación del acuerdo nuclear. Irán, así como milicias iraquíes vinculadas a intereses iraníes, han protagonizado respuestas con ataques dirigidos hacia infraestructuras y bases militares presentes en Irak, lo que se considera parte de las repercusiones del incremento de la tensión regional.

El medio detalló que las bases de la coalición internacional y de fuerzas extranjeras en Irak han sufrido episodios de hostilidad en las últimas semanas, lo que ha despertado preocupación entre los gobiernos europeos cuyos efectivos se encuentran desplegados dentro del operativo internacional. En el caso de la base en Erbil, bajo control y responsabilidad italiana, autoridades subrayaron la rápida activación de los protocolos de seguridad previstos ante este tipo de amenazas.

El personal militar involucrado, según indicó la cartera de Exteriores, permanece en constante comunicación con las autoridades nacionales y sigue bajo medidas reforzadas de resguardo. Los propios ministros italianos han enfatizado en sus comunicados la importancia de la misión que desempeñan estos efectivos en territorio iraquí, dedicada a tareas de apoyo y formación a las fuerzas locales.

Pese a la ausencia de daños personales, el ataque provocó una inmediata evaluación de los sistemas de defensa y alerta en las instalaciones italianas en Erbil y otras bases similares en la región. Las autoridades aún no informaron sobre el tipo específico de misil utilizado ni sobre posibles daños materiales resultantes del impacto.

La situación en todo el norte de Irak permanece sujeta a vigilancia, y voceros del gobierno italiano insisten en la voluntad del Ejecutivo de garantizar la seguridad de su personal en el extranjero, según detalló el medio. El ataque en Erbil refuerza la percepción de un aumento del riesgo para los efectivos europeos destacados en zonas de inestabilidad y conflicto en Medio Oriente, en un contexto marcado por crecientes enfrentamientos y tensión entre potencias extranjeras y actores regionales.

La base militar italiana en Erbil continúa bajo estricto control, manteniéndose el contacto con el gobierno de Roma y con las autoridades kurdas e iraquíes para el seguimiento del caso. El Ministerio de Defensa italiano manifestó además su disposición a colaborar en la investigación para esclarecer los hechos y asegurar la protección de las instalaciones y del personal destacado en la región.