Incibe alerta de una estafa masiva de correos electrónicos que amenazan con difundir vídeos íntimos

El modus operandi de los estafadores se apoya en un límite de tiempo de entre 48 y 50 horas, según advierte el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). Esta estrategia busca que las víctimas sientan una presión inmediata y cedan a extorsiones, detalló el organismo según consignó el medio de referencia. A través de correos electrónicos masivos, los delincuentes aseguran contar con vídeos íntimos del destinatario y amenazan con distribuirlos a sus contactos si no reciben un pago que oscila entre 750 y 950 dólares, solicitando la transacción exclusivamente en Bitcoin.

De acuerdo con la información publicada por Incibe, estos mensajes alegan que los dispositivos de la víctima habrían sido comprometidos mediante un software espía indetectable. Los extorsionadores afirman tener acceso a la cámara y otros elementos privados del ordenador o del móvil, aunque esa afirmación carece totalmente de fundamento. El organismo destacó que no existe tal vigilancia y que el acceso a los dispositivos es ficticio.

El contenido de los correos suele construirse con guiones genéricos basados en viejas filtraciones de datos, lo que permite automatizar el envío y llegar a un gran número de destinatarios. Según reportó Incibe, la finalidad consiste en generar alarma y la sensación de que la privacidad ha sido vulnerada, con el objetivo de obtener el pago apresurado antes de que la persona afectada pueda comprobar la veracidad de la amenaza.

La exigencia de Bitcoin constituye un factor crucial en este esquema fraudulento. El Instuto Nacional de Ciberseguridad enfatizó que esas transacciones son irreversibles y complican la identificación del beneficiario, lo cual favorece a los extorsionadores y dificulta la recuperación de los fondos enviados por las víctimas.

Además, según detalló Incibe, el mecanismo está diseñado para hacer que el remitente parezca tener información personal relevante, utilizando detalles obtenidos a partir de filtraciones previas en la red. Esta técnica se conoce como sextorsión y tiene como elemento común la utilización de amenazas falsas para lograr el cometido económico.

Frente a estos intentos de extorsión, Incibe recomendó no responder a los mensajes, no realizar ningún pago y proceder a eliminar el correo. También sugirió bloquear al remitente para evitar futuros contactos. El organismo puso a disposición de la ciudadanía su buzón de incidentes para canalizar reportes de este tipo de fraudes, e indicó la posibilidad de contactar con el instituto a través de la línea telefónica 017 antes de realizar cualquier acción.

La recomendación principal que difundió el Instituto es desconfiar de amenazas de este tipo y evitar tomar decisiones impulsivas a causa de la presión psicológica que los delincuentes intentan ejercer. Según reiteró Incibe, este tipo de operaciones carecen de fundamento técnico, ya que es altamente improbable que los remitentes hayan conseguido realmente acceder a los dispositivos ni posean material comprometedor alguno.

El organismo indicó que estos fraudes se encuentran en auge por la facilidad con la que pueden difundirse a escala masiva, dado el bajo coste operativo del envío automatizado de correos electrónicos, y por el anonimato que proveen las criptomonedas empleadas para el cobro. De acuerdo con Incibe, la denuncia y notificación de estos hechos contribuye a la mejora de la seguridad digital y a la identificación de patrones delictivos dentro del ciberespacio español.