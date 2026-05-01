Vicecanciller alemán defiende a Merz al afirmar que Alemania no necesita consejos de Trump

Berlín, 1 may (EFE).- El vicecanciller alemán y copresidente del Partido Socialdemócrata (SPD), Lars Klingbeil, afirmó este viernes que el Gobierno alemán no necesita "consejos" del presidente estadounidense, Donald Trump, y defendió así al canciller, Friedrich Merz, de las críticas proferidas por aquel.

"Realmente no necesitamos consejos de Donald Trump. Que vea el caos que ha provocado. Que se encargue de que ahora se mantengan conversaciones de paz serias en Irán", declaró Klingbeil en un acto con motivo del Día del Trabajo celebrado en Bergkamen, en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, en el oeste del país, citado por los medios.

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El también ministro de Finanzas agregó que hace este comentario "precisamente en el contexto de los últimos días", en los que Trump se ha pronunciado sobre el Gobierno alemán y sobre el canciller, dijo.

El lunes, durante un debate con alumnos de secundaria de un instituto en ese mismo estado federado, Merz acusó a Trump de haberse metido en una guerra contra Irán "evidentemente, sin ninguna estrategia" y respecto a las negociaciones de paz con Teherán había afirmado respecto a Estados Unidos que "ahí hay toda una nación que está siendo humillada por la cúpula iraní".

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Trump, por su parte, escribió en su plataforma Truth Social que el canciller debería dedicar más tiempo a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania -"¡en lo que ha sido totalmente ineficaz!", dijo- y a arreglar su país en crisis, y "menos tiempo a entrometerse en los asuntos de quienes están acabando con la amenaza nuclear iraní".

Klingbeil se sumó a las críticas de Merz al afirmar que el presidente estadounidense "realmente pensó que sería cuestión de dos o tres días y que luego todo volvería a la normalidad" y subrayó que "ahora es él quien tiene la responsabilidad de que esta guerra de Irán termine rápidamente".

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"Ante todo, debe velar por que las cargas derivadas de su guerra no recaigan sobre nosotros, sobre los trabajadores, sobre los consumidores y sobre la economía", añadió.

Al mismo tiempo, también destacó que es decisivo que Europa sea tan fuerte económicamente, para que no tenga que dejarse "chantajear por nadie", afirmó.

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"No quiero que dependamos del humor que Donald Trump tenga hoy o mañana", añadió. EFE