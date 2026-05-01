Web3 de KuCoin incorpora cientos de acciones tokenizadas de Ondo a su billetera de custodia propia

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PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 1 de mayo de 2026

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, KuCoin Web3 anunció que la billetera Web3 de KuCoin integró Ondo Global Markets, la mayor plataforma de acciones tokenizadas del mundo, lo que amplía su oferta de activos más allá de las operaciones perpetuas nativas dentro de la billetera para incluir activos del mundo real tokenizados. Gracias a esta integración, los usuarios pueden acceder de forma más cómoda a más de 260 activos en cadena vinculados al sector financiero tradicional, entre los que se incluyen acciones y ETF estadounidenses tokenizados, todo ello desde una billetera de custodia propia.

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A medida que los activos del mundo real cobran cada vez más importancia en la economía en cadena, esta integración ofrece un modelo práctico de billetera de autocustodia que reduce la dependencia de intermediarios sin comprometer el control del usuario. Al reunir activos nativos de criptomonedas, contratos perpetuos nativos y valores tokenizados en una única interfaz, la billetera Web3 de KuCoin sigue consolidando su papel como puerta de acceso más unificada a los mercados en cadena. Esto consolida aún más el posicionamiento de la billetera Web3 de KuCoin como un monedero descentralizado seguro y fácil de usar y evoluciona hacia una capa de acceso unificada que permite una gestión fluida de múltiples cadenas tanto en los mercados de activos de criptomonedas como en los del mundo real.

La integración mejora aún más las capacidades del producto de la billetera Web3 de KuCoin al permitir a los usuarios descubrir, visualizar y acceder a los valores tokenizados compatibles con Ondo directamente desde la billetera, incluidas Nvidia, Apple, Tesla, Microsoft, Amazon, así como ETF vinculado al oro, la plata y Nasdaq. Los usuarios pueden gestionar tanto activos de criptomonedas como activos en cadena vinculados al sector financiero tradicional desde un único punto de acceso, lo que reduce las dificultades que suelen conllevar los procesos de registro propios de las plataformas de intermediación y la navegación por múltiples plataformas. Actualmente, la experiencia admite Ethereum y BNB Chain, sin dejar de lado las ventajas fundamentales de la autocustodia y ofrecer una vía más accesible para participar en los mercados mundiales. En general, las operaciones se desarrollan en un horario de 24 horas, 5 días a la semana, en consonancia con el mercado estadounidense.

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Gas Meng, responsable de Operaciones de la billetera Web3 de KuCoin declaró:"Esta integración refleja nuestra visión más amplia de lo que debería llegar a ser una billetera: no solo una herramienta de custodia y conectividad, sino un punto de acceso de confianza a una gama más amplia de oportunidades financieras en la cadena. Al incorporar valores estadounidenses tokenizados a la billetera Web3 de KuCoin, ofrecemos a los usuarios una experiencia más integrada en la que se puede acceder simultáneamente a activos de criptomonedas y a activos vinculados a las finanzas tradicionales, sin dejar de dar prioridad a la autocustodia".

Min Lin, director general de Desarrollo Comercial Internacional de Ondo Finance agregó:"Con más de 260 acciones y ETF estadounidenses tokenizados a los que ahora se puede acceder directamente en la billetera Web3 de KuCoin, millones de usuarios nativos de criptomonedas pueden ampliar su cartera en cadena para incluir los mismos valores que encontrarían en los brokers tradicionales. Lo que antes requería una cuenta de bróker ahora está al alcance de todos".

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Ondo Finance es proveedor líder de infraestructura especializado en activos del mundo real tokenizados, que ofrece productos financieros de nivel institucional en la blockchain mediante estructuras que cumplen con la normativa. Ondo Global Markets, su plataforma de valores tokenizados, actúa como una capa de emisión y reembolso para acciones y ETF estadounidenses que cotizan en bolsa, lo que permite a los usuarios obtener exposición económica mediante tokens basados en blockchain que se pueden mantener, transferir y consultar mediante interfaces en cadena.

Para la billetera Web3 de KuCoin, esta integración supone una nueva ampliación de operaciones y acceso a activos directamente desde la billetera, tras el lanzamiento de las operaciones de contratos perpetuos directamente desde la billetera.

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Acerca de la billetera Web3 de KuCoinWeb3 de KuCoin es una billetera descentralizada, sin custodia y multicadena, diseñada para ofrecer seguridad y ventajas en cadena. Intercambie activos sin interrupciones entre redes gracias al agregador DEX entre cadenas integrado, opere con contratos perpetuos nativos de la billetera impulsados por Hyperliquid y acceda a activos del mundo real (RWA) tokenizados, como acciones estadounidenses y ETF, directamente desde su billetera. Descubra oportunidades en fase inicial con las herramientas de Smart Money, explore más de 1.000 DApps y no se pierda los lanzamientos de nuevos tokens mediante un centro de airdrops específico. Su portal integral para las criptomonedas y las finanzas tradicionales en Web3.

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Acerca de Ondo FinanceOndo Finance es una plataforma basada en blockchain centrada en la tokenización de activos del mundo real y en ofrecer productos financieros de calidad institucional en la cadena. Al unir las finanzas tradicionales y la infraestructura descentralizada, Ondo tiene como objetivo hacer que los mercados de capitales sean más accesibles, transparentes y eficientes. Más información en: https://ondo.finance/

Acerca de Ondo Global MarketsOndo Global Markets es una plataforma de emisión y reembolso de acciones y ETF estadounidenses cotizados en bolsa y tokenizados. Permite a inversores fuera de Estados Unidos obtener exposición económica a estos activos mediante la emisión, transferencia y canje de tokens respaldados por valores. Cada token está totalmente respaldado por las acciones o el ETF correspondientes (además del efectivo en tránsito).

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FUENTE KuCoin