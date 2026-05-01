Mbappé trabaja al margen con la vista puesta en el clásico Barça-Real Madrid

Madrid, 1 may (EFE).- Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, volvió a trabajar este viernes al margen del resto de sus compañeros a la espera de una posible recuperación que le permita enfrentarse al Barcelona en el Camp Nou dentro de dos jornadas.

El atacante francés sufre una lesión en el músculo semitendinoso de su pierna izquierda y no podrá enfrentarse al Espanyol este domingo, en partido correspondiente a la trigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española).

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Está totalmente descartado y este viernes no pudo ejercitarse a las órdenes de Álvaro Arbeloa, aunque en el club blanco mantienen la esperanza de que llegue al duelo frente al Barcelona.

El guardameta Thibaut Courtois está en una circunstancia similar. No juega desde marzo por una lesión muscular en el recto anterior de su cuádriceps derecho y, con más opciones que Mbappé, se espera que llega a la cita del Camp Nou. El belga ha alternado esta semana entrenamientos en solitario con ratos junto al resto de sus compañeros. Poco a poco, atisba la luz al final del túnel.

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Por su parte, Dani Carvajal, que generó dudas a principio de semana por un golpe en su pie derecho, trabajó en el interior de las instalaciones de la Ciudad Real Madrid. Si no hay sorpresas, estará disponible para enfrentarse al Espanyol.

Los otros dos lesionados, Arda Güler y Éder Militao, no se entrenaron junto al resto de sus compañeros y mantienen sus procesos de recuperación, según informó la web oficial del Real Madrid. EFE

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