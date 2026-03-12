Heridos seis soldados franceses por un ataque con drones contra una base en el Kurdistán iraquí

El balance de ataques con vehículos aéreos no tripulados en el Kurdistán iraquí desde finales de febrero arroja al menos cinco personas fallecidas y veinticuatro heridas, según datos citados por la cadena Rudaw. Estos incidentes se producen en un contexto de escalada regional tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán, y las posteriores represalias iraníes en territorio israelí y contra intereses estadounidenses en países del golfo Pérsico. En esta coyuntura, seis soldados franceses sufrieron lesiones durante un ataque con drones contra una base compartida con fuerzas kurdas, situada cerca de Makhmur, a sesenta kilómetros de Erbil, capital del Kurdistán iraquí, dentro de la gobernación de Nínive.

Según publicó la cadena Rudaw, el episodio ocurrió a las 22:30 horas (hora local), cuando al menos un artefacto no tripulado impactó la instalación militar. Las autoridades regionales del Kurdistán confirmaron el saldo de militares galos heridos y aclararon que los combatientes kurdos conocidos como peshmerga no resultaron afectados. El gobernador de Erbil, Omid Khoshnaw, detalló que los seis soldados franceses presentaron “heridas leves”, aunque cuatro de ellos fueron enviados a un hospital para recibir atención médica.

El Estado Mayor francés, citado por el diario Le Figaro, ratificó la información y destacó el carácter de la presencia militar nacional en el norte de Irak. Según el alto mando de Francia, los soldados heridos integraban acciones de formación dirigidas a las fuerzas locales en materia de lucha antiterrorista, reforzando la cooperación con socios iraquíes y kurdos en el contexto actual de la región.

La instalación atacada opera como base militar compartida y cumple funciones logísticas y de capacitación conjunta entre las fuerzas francesas y los peshmerga. No se han divulgado detalles sobre el grado de daños materiales en la base o acerca de la autoría específica de esta ofensiva con drones.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Rudaw y la información difundida por Le Figaro, el ataque no provocó bajas mortales, y la rápida reacción de los equipos de emergencia posibilitó la estabilización de los soldados afectados. El Estado Mayor francés, al ser consultado por la prensa local, subrayó la continuidad del compromiso de Francia con las operaciones de formación y asistencia antiterrorista en el norte de Irak, pese al ambiente de tensión derivado del enfrentamiento entre Irán, Israel y Estados Unidos.

El ataque se suma a una cadena de incidentes similares que han afectado infraestructuras y personal militar en la región del Kurdistán iraquí durante los últimos meses, vinculados al repunte de las hostilidades e inestabilidad regional tras los acontecimientos del 28 de febrero. La utilización de vehículos aéreos no tripulados como arma en este conflicto ha generado preocupación por la seguridad tanto de fuerzas extranjeras desplegadas en misiones de apoyo como de las propias formaciones locales.

El contexto regional permanece marcado por una dinámica de represalias e intervenciones cruzadas, lo que mantiene en alerta a las autoridades en Erbil y a los aliados occidentales presentes en puntos estratégicos de Irak. Según reiteraron fuentes consultadas por los medios mencionados, la cooperación entre las fuerzas kurdas y los militares franceses continuará, enfocada en el intercambio de capacidades para hacer frente a las amenazas planteadas por organizaciones terroristas y por la evolución del conflicto regional.