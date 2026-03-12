El Santander Golf Tour contará con 8 pruebas y empieza el 27 de marzo en Castellón

Uno de los aspectos más destacados que trae la edición 2026 del Santander Golf Tour es la incorporación de tres campos que, hasta la fecha, no habían formado parte del circuito: Mediterráneo Golf en Castellón, Golf Xaz en A Coruña y Castillo de Gorraiz en Navarra. El anuncio, formalizado en la sede de la Real Federación Española de Golf (RFEG) en Madrid, marca el inicio de la undécima temporada de la competición profesional femenina, la cual iniciará actividades el 27 de marzo en Castellón y finalizará el 14 de noviembre en Girona, según informaron los organizadores en rueda de prensa.

El circuito, según publicó el medio organizador en su presentación oficial, estará conformado por un calendario de ocho pruebas distribuidas a lo largo de diferentes comunidades autónomas. En la ceremonia estuvieron presentes Juan Guerrero-Burgos, presidente de la Real Federación Española de Golf; Víctor Allende, director de Santander Private Banking España; y Alicia Garrido, directora del circuito. Guerrero-Burgos subrayó en sus declaraciones la relevancia de esta competición para el impulso del golf femenino en el ámbito profesional español, agradeciendo a Banco Santander y a todos los patrocinadores y colaboradores por el soporte brindado. Según expresó el presidente de la RFEG, este circuito constituye una plataforma para el desarrollo de las jugadoras, permitiendo una mejor preparación para los grandes circuitos internacionales.

Víctor Allende, de Santander Private Banking España, hizo hincapié en la continuidad del apoyo institucional y del banco al golf femenino, resaltando que el torneo favorece la experiencia y el crecimiento profesional de las participantes. De acuerdo con lo indicado durante la presentación, el circuito ofrece además la posibilildad de que clientes de Santander participen en jornadas junto a las golfistas, generando un espacio de convivencia y aprendizaje. Allende destacó la dimensión solidaria del torneo, que este año destinará el apoyo social a la Fundación Aladina, organización dedicada al acompañamiento de niños y familias que enfrentan diagnósticos de cáncer.

Alicia Garrido, responsable del Santander Golf Tour, detalló que la temporada 2026 mantendrá el calendario de ocho torneos, con la suma de nuevos campos que figuran por primera vez como sedes, ampliando con ello el alcance y la presencia del circuito. Garrido mencionó que el proyecto continúa su expansión y que cada vez más clubes manifiestan su interés por formar parte de la gira, lo que atribuyó al crecimiento del golf femenino en España y al atractivo que representa el circuito como espacio de competición de alto nivel.

El inicio del torneo está previsto en el campo Mediterráneo Golf en Castellón, donde los días 27 y 28 de marzo se disputará el Birdie Challenge como prueba inaugural. Según informó el medio organizador, la siguiente sede será Golf Xaz en A Coruña, con fechas programadas para el 13 y 14 de mayo, seguida por Club de Golf Larrabea en Álava, el 27 y 28 de mayo. El calendario señala que en julio se celebrará una de las competencias más significativas del año, el Campeonato de España de Profesionales Femenino, que se desarrollará en Club de Golf Castillo de Gorraiz en Navarra, del 16 al 18 de ese mes. Esta será la primera ocasión en que este club reciba una prueba del Santander Golf Tour, sumándose así a los nuevos escenarios propuestos para la temporada.

Superado el periodo de verano, la actividad volverá al calendario con la etapa en Real Golf de Pedreña en Cantabria, donde se realizará el tradicional torneo en formato dobles entre el 23 y el 24 de septiembre. Más adelante, Golf Santander en Madrid será la sede de una nueva edición del Pro-Am Leyendas, evento que propone el encuentro entre jugadoras profesionales y figuras destacadas. La penúltima fecha se celebrará en Zaudín Golf (Sevilla), el 28 y 29 de octubre, bajo el formato individual de ‘stroke play’. Finalmente, la conclusión del circuito ocurrirá en Empordà Golf (Old Course), en Girona, entre el 12 y el 14 de noviembre, en un evento que estará co-sancionado por el LET Access Series, integrado al circuito satélite del Ladies European Tour, según reportó la organización.

Desde la primera edición del Santander Golf Tour, el circuito ha recorrido más de treinta campos distribuidos por toda la geografía española y, en palabras de la dirección, año tras año bate récords de participación y presencia de clubes interesados. Los organizadores destacaron la importancia de ofrecer a las jugadoras la oportunidad de competir en campos de alto nivel y bajo condiciones similares a las que se presentan en competiciones internacionales, elemento que consideran fundamental para la formación y proyección de las golfistas.

Según consignó el medio responsable de la organización del evento, el impulso de todas las etapas del circuito cuenta con la colaboración de múltiples patrocinadores y la implicación de los propios campos, que hacen posible la sostenibilidad de la gira. En paralelo, el Comité ha destacado la relevancia del componente solidario que incorpora el circuit, articulando acciones de apoyo a la Fundación Aladina, lo que refuerza la conexión del deporte con la responsabilidad social.

La edición anunciada del Santander Golf Tour evidencia el interés de entidades deportivas y privadas por afianzar la práctica profesional del golf femenino en España, ampliando tanto el número de sedes como el respaldo institucional. La presencia de nuevos campos, la continuidad de la colaboración con patrocinadores y la orientación social del proyecto constituyen los ejes sobre los que se articulará esta undécima edición, según detallaron sus organizadores.