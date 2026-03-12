Agencias

El centrocampista del Atlético Pablo Barrios se vuelve a lesionar en el muslo derecho

El centrocampista del Atlético de Madrid Pablo Barrios cayó lesionado este jueves de nuevo en su muslo derecho, apenas dos días después de reaparecer de una lesión en la misma zona que le había tenido apartado de los campos más de un mes.

"Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo derecho que se produjo en la recta final del entrenamiento de este jueves. El centrocampista madrileño se retiró con molestias de la sesión y las pruebas realizadas por los servicios médicos confirmaron la lesión", anunció el conjunto rojiblanco en un comunicado.

"El canterano realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio. La evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", añade, ante otro contratiempo para el centrocampista y su técnico, un Diego Pablo Simeone que se prepara para la vida sin Barrios otras cuatro decisivas semanas.

El madrileño, de 22 años, reapareció el martes en Champions contra el Tottenham, en los últimos 20 minutos del partido celebrado en el Metropolitano, y no jugaba desde otra rotura muscular, en la misma pierna, a principios de febrero, en el duelo de Copa del Rey contra el Real Betis.

