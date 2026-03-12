Decenas de muertos por un bombardeo contra una instalación de las Fuerzas de Movilización Popular en Irak

La cifra de personas desaparecidas tras el bombardeo en la provincia de Anbar ha generado incertidumbre entre los familiares y las comunidades de la zona, quienes buscan noticias sobre sus seres queridos en medio del desconcierto que sigue al ataque. Según publicó el portal iraquí de noticias Shafaq, cerca de 45 personas permanecen sin ser localizadas tras el bombardeo que habría dejado alrededor de cien víctimas mortales y más de 120 heridos en una instalación de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en Akashat, en el oeste de Irak. Pese a la magnitud del suceso, las autoridades iraquíes aún no han divulgado cifras oficiales sobre el saldo de víctimas.

De acuerdo con Shafaq, la instalación afectada pertenece al grupo Ansaralá al Aufiya, integrado en la 19ª Brigada de las FMP. Esta organización engloba numerosas milicias, muchas de ellas identificadas como proiraníes, que actúan bajo el paraguas de las Fuerzas Armadas de Irak. El peso de Teherán en algunas de las decisiones tácticas de estas agrupaciones ha sido motivo de debate y de denuncias por parte de sectores locales e internacionales, según detalló el medio.

El Mando de Operaciones Conjuntas de Irak expresó su “grave preocupación” por el bombardeo, calificando lo sucedido como “brutales y flagrantes ataques contra los héroes de las FMP mientras llevan a cabo sus deberes nacionales sagrados junto a sus hermanos en las fuerzas de seguridad, dentro de sus áreas de responsabilidad”. Además, condenó en términos enfáticos la repetición de estos incidentes, señalando que la continuidad de tales acciones podría contribuir al desorden, amenazar la paz social y debilitar las bases de la seguridad y la estabilidad en el país.

En la declaración difundida y reportada por Shafaq, el Mando de Operaciones Conjuntas añadió: “La continuación de estas transgresiones, violaciones y agresiones sistemáticas y repetidas, así como ataques indiscriminados, contribuirá al caos, amenazará la paz social y socavará los pilares de la seguridad y la estabilidad”. También advirtió que “estos actos generan resentimiento e ira entre el paciente pueblo, que considera a los agresores totalmente responsables de las repercusiones”.

El comunicado oficial subrayó que las acciones de esta naturaleza constituyen “una violación flagrante de la soberanía nacional y un ataque directo contra la dignidad de Irak”. Hasta el momento, las autoridades iraquíes no han informado sobre la posible autoría del bombardeo, que se registró en un contexto de tensión regional tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. El entorno de tensión se ha visto agravado por ataques y contrataques entre diferentes actores, entre los que se cuentan milicias proiraníes.

Shafaq informó que el ataque ocurrió poco después de declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien solicitó al primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, tomar "todas las medidas posibles" a fin de garantizar la seguridad de personal e infraestructuras de Estados Unidos en el país. Esta petición tuvo lugar ante una sucesión de ataques de Irán y milicias respaldadas por Teherán como respuesta a la ofensiva previa de Washington y Tel Aviv contra territorio iraní, según consignó el medio.

Las Fuerzas de Movilización Popular, incorporadas oficialmente a las fuerzas de seguridad iraquíes, han desempeñado un papel fundamental en operaciones de seguridad interna, aunque frecuentemente son objeto de disputas políticas debido a la influencia extranjera sobre algunos de sus componentes. El bombardeo vuelve a poner sobre la mesa la complejidad de la situación interna y regional, con implicaciones directas en la vida de miles de combatientes y civiles, reportó Shafaq.

El incidente representa uno de los episodios más sangrientos registrados en la provincia de Anbar en los últimos meses, de acuerdo con la cobertura del medio. La ausencia de información clara sobre los perpetradores y el impacto en las relaciones entre Irak y otros actores regionales mantienen la incertidumbre entre la población local y las fuerzas de seguridad.

El Mando de Operaciones Conjuntas hizo hincapié en el impacto emocional y social de los ataques calificando a los afectados como “héroes” y apelando al sentimiento de unidad nacional. Al mismo tiempo, las autoridades advirtieron que los responsables del ataque deberán asumir las consecuencias de sus actos y respondieron que la nación se reserva el derecho de defender su soberanía, según reflejó Shafaq.

Tras el incidente, las fuerzas iraquíes incrementaron las medidas de seguridad en instalaciones consideradas sensibles y intensificaron los esfuerzos de búsqueda y rescate en la zona del ataque, reportaron fuentes de seguridad citadas por Shafaq. Las familias de los desaparecidos y heridos buscan información precisa sobre el estado de sus allegados, mientras persiste el ambiente de tensión en la provincia atacada.

Frente a las preguntas sobre la autoría del bombardeo, las autoridades iraquíes reiteraron la importancia de la investigación en curso y evitaron atribuir la responsabilidad a un país o grupo específico. Según los datos proporcionados a Shafaq, las pesquisas se focalizan en esclarecer si existen vínculos con los recientes incidentes en la región que involucran a fuerzas internacionales y milicias locales.

En el contexto de una región marcada por el enfrentamiento entre potencias extranjeras y agrupaciones armadas locales, los efectos del ataque de Akashat se proyectan sobre la estabilidad interna de Irak y potencian el debate sobre el papel de las milicias en la seguridad nacional, así como la influencia de actores externos en el desarrollo de los acontecimientos, informó Shafaq.