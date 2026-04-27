Ademola Lookman: "Con Simeone soy un jugador más completo"

El delantero del Atlético de Madrid Ademola Lookman aseguró este lunes que bajo la dirección del entrenador rojiblanco, Diego Pablo Simeone, es "un jugador más completo" porque le está ayudando a mejorar "en todos los sentidos" como la faceta defensiva en la que ahora es "más intenso".

"He mejorado en todos los sentidos. Mi defensa ahora es mejor, soy más intenso y trabajo más hacia atrás. Creo que con Simeone soy un jugador más completo", confesó Lookman durante el 'Media Day' organizado este lunes por el club previo a la semifinal de la Champions ante el Arsenal FC.

En ese sentido, el delantero nigeriano, que llegó al club en el pasado mercado invernal, admitió que "la confianza del entrenador es genial" y que le está ayudando a dar lo mejor de sí mismo. "El Atlético de Madrid es uno de los clubes más grandes del mundo, tengo grandísimos compañeros. Para mí es un placer jugar aquí, lo que nos está pasando está siendo fantástico y quiero ayudar al equipo", señaló.

Los colchoneros afrontan estas 'semis' en la máxima competición europea ante "un rival duro". "Son semifinales de Champions, no hay rivales fáciles a estas alturas y será un partido muy duro", indicó un Lookman para el que será un encuentro "muy especial". "Para mí es emocional. Me crié en Londres. La primera vez fui allí fue con el Charlton, siendo de niño. Lo que quiero es ganar", manifestó.

Ya recuperado de su lesión que le tuvo fuera de la dinámica del equipo, cuenta para Simeone. "Me perdí los últimos partidos, pero ahora estoy mucho mejor", confirmó para un "primer partido en casa que será genial". "Mientras tengamos a los aficionados con nosotros será especial, nos dan mucha energía, cuando jugamos en Barcelona tuvimos a gente en el hotel todo el día dándonos energía. Espero que nos den mucha fuerza", apeló.