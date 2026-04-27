Nueva York lanza una campaña para educar a jóvenes sobre los peligros de vapear

Nueva York, 27 abr (EFE).- El Departamento de Salud de Nueva York lanzó este lunes una campaña en inglés, español y chino llamada "Drop the Vape" (Deja el Vapeo) para concienciar a los adolescentes sobre los riesgos de estos cigarrillos electrónicos, que les pueden exponer a sustancias químicas cancerígenas y metales tóxicos.

La campaña, que también informa sobre la ayuda disponible en la ciudad, se llevará a cabo hasta el 23 de mayo en redes sociales y plataformas digitales, así como en los quioscos LinkNYCy en tiendas de comestibles cercanas a escuelas y organizaciones juveniles.

De acuerdo con el Departamento de Salud, un informe de 2023 reveló que el 14 % de los estudiantes de escuelas secundarias públicas de la ciudad declararon que fumaban cigarrillos electrónicos, cifra que es más de tres veces superior a la de los jóvenes que fuman cigarrillos regulares.

Ese informe mostró además que si bien la prevalencia del vapeo disminuyó entre los estudiantes latinos (del 19 % al 16 %), asiáticos (del 11 % al 6 %) y blancos (del 27 % al 14 %), el vapeo no disminuyó entre los estudiantes negros (del 11 % al 14 %).

Además, la prevalencia en general entre las niñas era más alta (15 %) que en el caso de los varones (10 %).

La agencia sanitaria indicó además en un comunicado que aunque las empresas de cigarrillos electrónicos suelen promocionar sus productos como una alternativa para las personas que fuman, la gran mayoría de los jóvenes que los usan nunca habían fumado.

Asimismo, destacó que la mayoría de los cigarrillos electrónicos contienen nicotina, que es adictiva, especialmente para los jóvenes menores de 25 años, ya que sus cerebros aún se están desarrollando.

Salud advirtió que algunos cigarrillos electrónicos populares contienen tanta nicotina como entre 300 y 600 cigarrillos tradicionales o incluso más. En el caso de los adolescentes, la nicotina puede afectar negativamente a la memoria y la concentración, lo que puede reducir la capacidad de aprendizaje.

"Las empresas de cigarrillos electrónicos hacen que sus productos parezcan divertidos y atractivos, pero existen riesgos reales para los jóvenes", indicó el comisionado de Salud de la ciudad, Alister Martin.

Martin afirmó que es "fundamental" que los jóvenes sepan lo que está en juego y obtengan el apoyo que necesitan para dejar el cigarrillo electrónico.

Cualquier persona dependiente de la nicotina puede experimentar síntomas de abstinencia cuando no está vapeando: ansiedad, irritabilidad y estado de ánimo depresivo, lo que puede agravar el estrés y afectar a la salud mental, advirtió además el Departamento de Salud.

En 2023, la depresión era más del doble de frecuente entre los adolescentes de 13 a 17 años que vapeaban (48 %) que entre los que no lo hacían (22 %). Al mismo tiempo, la mayoría (80 %) de los estudiantes de escuela secundaria que vapeaban indicaron que querían dejarlo.

Los jóvenes que quieran ayuda pueden inscribirse en el programa "Drop the Vape", visitar la página para dejar de fumar del Estado, hablar con su médico, recurrir a las ayudas en las escuelas públicas o acceder a programas de tratamiento de tabaquismo del Departamento de Salud. EFE

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