Hoy es noticia en el mundo (19:00 GMT)

IRÁN GUERRA

Moscú - El presidente ruso, Vladímir Putin, defendió este lunes la "heroica" lucha del pueblo iraní por su independencia ante Estados Unidos e Israel, al recibir al ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, quien aseguró que su país se plantea abrir negociaciones con la Casa Blanca.

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CLAVES | Irán trata de "regionalizar la paz" ante el impasse con Estados Unidos. Desde Teherán, Moscú y El Cairo. (Texto)

-EEUU pide en la ONU crear una coalición para garantizar el paso de buques por Ormuz

-Netanyahu asegura que Israel ha reducido el arsenal de misiles de Hizbulá al 10 %

- Merz cree que EE.UU. está siendo "humillado" por Irán en las negociaciones y reconoce estar "desilusionado" con los resultados de esa guerra. (Texto)

- Suben a 2.521 los muertos en ataques israelíes en el Líbano, 12 más en 24 horas pese a la tregua. (Texto)

- Guterres urge reabrir el estrecho de Ormuz y alerta de una "emergencia alimentaria global". (Texto)

TRUMP TIROTEO

Washington - El sospechoso de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal para la lectura de las acusaciones.

-La Casa Blanca dice que revisará los protocolos de seguridad en eventos con Trump

PAPA ANGLICANOS

Ciudad del Vaticano - El papa León XIV recibió este lunes por primera vez a la arzobispa de Canterbury y máxima autoridad de la Iglesia anglicana, Sarah Mullally, a quien instó a continuar por el camino de la unidad entre los cristianos ante "un mundo que sufre y necesita urgentemente la paz de Cristo".

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ARMAMENTO INFORME

Copenhague - El gasto militar mundial aumentó un 2,9 % en términos reales el año pasado debido a la subida de la inversión en Europa y en Asia-Oceanía, a pesar de la caída en Estados Unidos, señaló este lunes en un informe el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI).

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Los Ángeles (EE. UU.) - El juicio civil que enfrenta a los magnates Elon Musk y Sam Altman y sus socios por la empresa de inteligencia artificial OpenAI se ha iniciado este lunes en California con la selección del jurado, que escuchará el testimonio de figuras destacadas de esta industria y definirá el futuro de la tecnológica.

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EEUU R.UNIDO

Washington - Los reyes Carlos III y Camila, del Reino Unido, aterrizaron este lunes en EE.UU. para comenzar una visita de Estado de cuatro días que busca celebrar los 250 años de independencia del país norteamericano y que se produce en un momento de tirantez diplomática entre el Gobierno de Donald Trump y el Ejecutivo de Keir Starmer por la falta de apoyo de Londres en la guerra contra Irán.

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ADOLFO ARISTARAIN

Buenos Aires, (EFE).- La actriz Cecilia Roth y el músico Fito Páez participaron este lunes del velatorio del cineasta argentino Adolfo Aristarain, fallecido el domingo a los 82 años, en la antesala de su entierro en el cementerio de Chacarita, en Buenos Aires.

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LOS TEMAS DE EFE

CUBA EEUU | Poder, petróleo y proximidad a EEUU: Cuba no es Venezuela (ni tampoco Irán). Por Juan Palop, desde La Habana. (Texto) (Foto) (Video)

COLOMBIA CONFLICTO |El departamento del Cauca, una zona crítica del conflicto armado colombiano

COLOMBIA LIBROS | La escritora Sonsoles Ónega: "Las sociedades que leen plantan cara mejor al poder" Por Esneyder Negrete, desde Bogotá. (Texto)(foto)(video)

Redacción EFE Internacional

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