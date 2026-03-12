Bélgica afronta una nueva huelga este jueves que obliga a cancelar todos los vuelos de salida en su capital

El aeropuerto internacional de Bruselas calcula que cerca de 27.000 pasajeros verán afectados sus vuelos de salida, mientras otros 15.500 experimentarán cancelaciones o demoras en vuelos de llegada debido a la protesta convocada para este jueves. Según informó la prensa local, la paralización aérea se produce como parte de una amplia huelga nacional motivada por el rechazo a los recortes impulsados por el gobierno de coalición liderado por Bart de Wever. Los principales sindicatos han llamado a la ciudadanía a sumarse a manifestaciones por las calles de la capital en defensa de los derechos laborales y contra los ajustes económicos previstos por el Ejecutivo.

De acuerdo con los datos publicados por el medio local, la movilización también afectará al aeropuerto de Charleroi, situado a 50 kilómetros al sur de Bruselas. La dirección de este terminal aéreo comunicó que, ante la falta de personal suficiente para garantizar la seguridad de las operaciones, no podrá asegurar ni vuelos de salida ni de llegada durante la jornada de paro. Voceros del aeropuerto de Bruselas recordaron que esta es la octava ocasión desde 2025 en que se producen disrupciones por acciones sindicales, subrayando que tales medidas no surgen de problemas internos de gestión aeroportuaria sino de conflictos laborales de mayor alcance.

La protesta nacional recibe el respaldo de los principales sindicatos belgas, quienes incitan a trabajadores y trabajadoras de distintos sectores a participar en las marchas previstas en Bruselas. Fuentes sindicales citadas por la prensa local prevén una alta participación ciudadana, lo que podría derivar en paros y alteraciones significativas del tráfico rodado y el transporte público a lo largo del jueves. De acuerdo con la misma cobertura, la administración pública ha reconocido que la concentración de personas en la capital podría imposibilitar la prestación normal de numerosos servicios, ya que buena parte del personal se movilizará hacia las acciones convocadas.

El sector ferroviario también enfrenta jornadas de paro. El medio consignó que la compañía estatal de ferrocarril, SNCB, acumulaba tres días consecutivos de huelga hasta las 22:00 horas del miércoles anterior. Tras esa pausa, la SNCB anunció que reforzará el servicio el jueves para facilitar la llegada de manifestantes a Bruselas, en un intento por asegurar la movilidad de quienes desean participar en la protesta. La medida se presenta en un contexto de descontento progresivo entre trabajadores, que acusan una pérdida de poder adquisitivo y la implementación de recortes en servicios públicos básicos.

La huelga de este jueves forma parte de una secuencia de acciones sindicales que han afectado de manera recurrente el normal funcionamiento de las infraestructuras clave del país. Tal como publicó el medio local, estas protestas han interrumpido operaciones aeroportuarias en múltiples ocasiones, generando impacto directo sobre viajeros, aerolíneas y empresas de logística. Los comunicados emitidos advierten sobre riesgos para la seguridad y limitaciones en el acceso al transporte tanto aéreo como terrestre, lo que repercute en la economía local y en la movilidad cotidiana de miles de personas.

El ejecutivo encabezado por Bart de Wever enfrenta críticas por parte de diversos colectivos laborales ante el plan de ajustes presentado, cuyos detalles han sido motivo de rechazo por sindicatos mayoritarios. Las centrales sindicales alegan que las medidas propuestas implican una reducción de derechos y condiciones laborales, motivo central de las protestas ampliadas a distintos sectores. El medio local recogió manifestaciones de líderes sindicales, quienes sostienen que la presión social busca frenar los recortes y abrir un diálogo que permita reconsiderar el rumbo de la política económica del gobierno.

Mientras que la concentración masiva en Bruselas podría paralizar buena parte de los servicios públicos, las autoridades han alertado a la población sobre la posibilidad de complicaciones en la circulación vial y en la oferta de transporte público, tanto urbano como interurbano. A través de diferentes comunicados, los organismos responsables solicitan a la ciudadanía prever desplazamientos y, en su caso, postergar viajes o buscar alternativas de transporte.

El aeródromo de Charleroi, en sintonía con la terminal principal de Bruselas, informó que la falta de personal operativo no permite garantizar los controles de seguridad necesarios para el flujo habitual de vuelos, tanto en despegues como aterrizajes. El medio detalló que estos anuncios se corresponden con la magnitud de la huelga y el alto seguimiento previsto, lo que refuerza la expectativa de que la protesta tenga un efecto extendido en toda la red logística y de movilidad del país.

El origen de estas jornadas responde a una creciente presión social y sindical frente a los planes del gobierno belga, que contempla reformas en el gasto público y ajustes en servicios clave. Voceros sindicales citados por la prensa local reiteran que las movilizaciones y los paros buscan visibilizar el desacuerdo con estas políticas y defender el acceso a prestaciones sociales, salud y condiciones laborales que consideran amenazadas por la actual agenda gubernamental.

De cara al desarrollo de la protesta de este jueves, las autoridades belgas y los organizadores de la manifestación han insistido en la necesidad de mantener unas condiciones de seguridad y respeto al derecho de huelga. Las empresas de transporte, junto con las administraciones aeroportuarias y ferroviarias, emitieron recomendaciones y orientaciones a usuarios para evitar contratiempos mayores y reducir el impacto negativo de la jornada sobre la vida diaria, reportó la prensa local.