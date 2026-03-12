Ascienden a cerca de 700 los muertos por los ataques de Israel contra Líbano

El Ministerio de Información de Líbano informó que entre los fallecidos tras los ataques israelíes se encuentran 98 menores y 52 mujeres, lo que añade una dimensión humanitaria relevante a la cifra total de 687 muertos, según determinó la cartera en un comunicado oficial. La ofensiva del Ejército de Israel contra territorio libanés fue presentada como una respuesta directa al lanzamiento de proyectiles por parte del grupo Hezbolá, que se incrementó tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei en el contexto de la operación iniciada el 28 de febrero por fuerzas militares de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según consignó el Ministerio de Información libanés y tal como publicó el medio que reportó la noticia, la cifra de fallecidos se aproxima ya a setecientas personas, y la escalada de violencia afecta especialmente a la población civil. El ministro de Información, Paul Morcos, declaró que "Israel sigue amenazando con expandir sus operaciones en el país" y subrayó la preocupación por las consecuencias de la intervención militar. Estas declaraciones se producen en un clima de tensión creciente, donde la posibilidad de una expansión de las actividades bélicas adquiere protagonismo en la agenda internacional.

De acuerdo con el reporte de las autoridades libanesas, los ataques han sido justificados por Israel como una reacción al incremento de hostilidades tras el fallecimiento del líder supremo iraní y la ofensiva militar llevada a cabo por Estados Unidos e Israel contra intereses iraníes el 28 de febrero. La presencia de casi cien menores entre las víctimas ha generado preocupación en diversas organizaciones humanitarias que observan el desarrollo de la situación en la frontera.

El Gobierno de Israel, por su parte, ha elevado el tono de sus advertencias. Según declaraciones del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, se han emitido órdenes para que el Ejército "se prepare para expandir las actividades en Líbano y restaurar la paz y la seguridad en las comunidades del norte (de Israel)". El funcionario aseguró: "Prometimos paz y seguridad a las comunidades del norte y eso es exactamente lo que haremos", reportó el medio que ha dado cuenta de las declaraciones oficiales israelíes.

La campaña de bombardeos por parte de Israel ha incluido incursiones terrestres, enmarcadas en un contexto de violencia persistente con el grupo Hezbolá. El partido-milicia chií intensificó el lanzamiento de proyectiles hacia territorio israelí, lo que fue citado como el detonante inmediato de las operaciones militares. La relación tensa entre ambos actores se ha agravado en el marco del fallecimiento de Alí Jamenei y las operaciones estadounidenses e israelíes en la región.

Según información elaborada por el Ministerio de Información de Líbano y recogida por el mismo medio, la alerta humanitaria se mantiene ante la cantidad de víctimas mortales y la amenaza de un agravamiento del conflicto. El análisis de los balances oficiales muestra que la mayoría de los decesos corresponden a la población civil, con un número significativo de niños y mujeres entre las bajas.

Además de la amenaza explícita por parte del gobierno de Israel de posibles nuevas incursiones o una ampliación de la campaña militar, persiste la preocupación en Líbano sobre la capacidad de respuesta de Hezbolá, que ha mantenido una posición hostil tras la muerte de su aliado regional, el ayatolá iraní. El diálogo entre altos funcionarios y la comunidad internacional se ha visto afectado por la retórica belicista y la continuación de los bombardeos.

La preocupación por la seguridad en el norte de Israel ha sido reiterada en comunicados oficiales israelíes. El anuncio de estar preparados para "tomar" Líbano y avanzar en la ofensiva revela un cambio de postura frente a la situación tras los últimos episodios de violencia. Autoridades libanesas, por su parte, han manifestado, según publicó el medio, que el impacto en la población civil constituye un motivo adicional de alarma internacional.

El monitoreo de la situación por parte de agencias gubernamentales y los balances preliminares de víctimas permiten anticipar consecuencias a largo plazo en la región, mientras siguen produciéndose ataques cruzados entre Israel y Hezbolá. El Ministerio de Información libanés ha reiterado en sus comunicaciones la gravedad de la situación y la necesidad de asistencia humanitaria, según remarcó el medio que ha seguido la evolución de los acontecimientos.