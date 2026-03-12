Agencias

Argentina quiere la Finalissima en el Monumental y rechaza el Bernabéu

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, salió al paso de los rumores de que el Santiago Bernabéu podría convertirse en sede de la Finalissima entre España y Argentina, y contraatacó diciendo que quiere que se dispute en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

"Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental", dijo este jueves el dirigente del fútbol argentino, contrario a que el título se decida en el estadio del Real Madrid.

'Chiqui' Tapia mostró su rechazo al supuesto acuerdo que ya tendría la UEFA con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y pidió reunión para este mismo jueves con el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, para buscar la solución a una final en el aire.

El partido entre el campeón de la Copa América y el de la Eurocopa estaba programado para el 27 de marzo en Doha, pero la capital catarí está sufriendo las consecuencias de la guerra entre Israel y Estados Unidos con Irán en Oriente Próximo.

