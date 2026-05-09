Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de violar el alto el fuego de tres días

Las autoridades de Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de volar el alto el fuego de tres días anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con motivo del Día de la Victoria, que conmemora el triunfo soviético frente a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha denunciado este sábado que las fuerzas ucranianas están llevando a cabo violaciones generalizadas del alto el fuego en vigor desde hace unas horas con ataques a posiciones militares en territorio ruso, a los que Moscú está respondiendo en consecuencia.

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"Ucrania está violando el alto el fuego y las Fuerzas Armadas ucranianas han lanzado ataques contra objetivos civiles en regiones rusas y posiciones de tropas rusas en la zona de operaciones militares especiales", ha anunciado el sábado el Ministerio de Defensa ruso, usando la designación empleada por Moscú para describir la invasión de Ucrania.

Concretamente, Rusia denuncia ataques ucranianos contra las regiones de Tula, Kaluga, Smolensk, Oryol, Moscú, Voronezh, Rostov, Ryazan, Lipetsk, Bryansk, Bélgorod y Kursk", además de bombardeos adicionales sobre Crimea, que las fuerzas rusas ocupan desde 2014.

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Según el Ministerio de Defensa, durante el alto el fuego, "las Fuerzas Armadas ucranianas han llevado a cabo 1.173 ataques contra posiciones de tropas rusas utilizando artillería, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, morteros y tanques, y han realizado 7.151 ataques utilizando drones".

"Se registraron un total de 8.970 violaciones del alto el fuego en la zona de operaciones militares especiales", concluye el comunicado.

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Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha informado de que desde el comienzo de la jornada han contabilizado 51 ataques por parte del "agresor", especialmente en zonas fronterizas, ubicadas en varias áreas del óblast de Sumi.

En concreto, ha afirmado que las tropas rusas han disparado diez veces a asentamientos y posiciones de sus tropas en los sectores de Slobozhanshchina y Kursk, además de registrarse dos acciones de asalto en la zona. Asimismo, las fuerzas enemigas han atacado "cuatro veces" en las direcciones de Liman, Zarichni, Yampol y Ozerni.

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Los ataques también se han registrado en Tijonivka, Kostiantinivka, Pleshchivka, Illinivka y Rusin Yar, así como en las localidades de Nove Zaporiyia, Ribne, Tsvitkove, Zaliznichni, Vozdvizhivka, Sviatopetrivka, Huliaipil y Charivne, entre otras.