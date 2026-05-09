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ECDC publica guía para gestión médica de los pasajeros del Hondius a su llegada a Tenerife

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Berlín, 9 may (EFE).- El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) publicó este sábado una guía para la gestión médica a su llegada a la costa española de Tenerife en la próxima madrugada de los alrededor de 150 pasajeros del crucero MV Hondius con recomendaciones sobre medidas de aislamiento y cuarentena.

Así, según el ECDC, los pasajeros con síntomas deben ser priorizados en la evaluación médica y la realización de pruebas a su llegada y en función de su estado y de las decisiones operativas, podrán permanecer en aislamiento en Tenerife o ser evacuados por motivos médicos para su aislamiento médico en su país de origen.

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Si el resultado de la prueba es positivo, deberá mantenerse la atención médica y el aislamiento, mientras que si da negativo, podrán seguir aplicándose medidas de cuarentena y seguimiento durante un máximo de seis semanas como medida de precaución.

Por otra parte, los pasajeros asintomáticos se consideran como medida de precaución contactos de alto riesgo y serán repatriados para someterse a cuarentena en su país de origen mediante un transporte organizado especialmente por sus respectivos países y el Mecanismo Europeo de Protección Civil, es decir, no viajarán en vuelos comerciales regulares.

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Si desarrollaran síntomas, se les realizarán pruebas y una evaluación médica.

El ECDC señala que, en los dos últimos días, el equipo de salud pública a bordo ha realizado entrevistas a todos los pasajeros y sobre la base de esta información, es posible que no todos los pasajeros sean necesariamente considerados de alto riesgo a su regreso a sus países de origen y puedan contar con medidas de aislamiento menos estrictas.

Además, la guía recomienda proteger a los trabajadores sanitarios de las gotículas con guantes, batas, mascarillas respiratorias (FFP2) y protección ocular durante las interacciones médicas, así como al personal involucrado en el desembarque, el traslado y la atención de los pasajeros y la tripulación. EFE

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EFE

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