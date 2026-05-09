0-3. Lautaro ejerce de campeón

Redacción deportes, 9 may (EFE).- Con el 'Scudetto' flamante, reciente, en el bolsillo, el Inter, liderado por el argentino Lautaro Martínez, logró un triunfo cómodo e incontestable ante un rival desmotivado como el Lazio, en tierra de nadie en la clasificación que centra sus esperanzas competitivas en la final de la Copa de Italia que debe disputar, precisamente, ante el conjunto de Christian Chivu.

Hace una semana que el Inter selló la conquista de su vigésimo primer título de la liga de Italia. Piensa ahora también en la Copa y en lograr el doblete en un año donde ha sido superior al resto en Italia aunque en Europa dimitió pronto, antes de los esperado.

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El Lazio está sin motivación en la Serie A a falta de tres jornadas para el cierre. Es octavo, a cuatro puntos del Atalanta, séptimo y a once del Como, que marca la zona de competiciones europeas. No llega a ellas el equipo de Mauricio Sarri que puede acceder a la Liga Europa por medio de la Copa. A eso se agarra el cuadro romano que jugó la última media hora con un jugador menos por la expulsión de Alessio Romagnoli y que a los seis minutos ya tenía el marcador en contra.

El Inter se puso por delante gracias a un saque de banda largo, lanzado por Yann Bissick, que prolongó de cabeza, dentro del área, Marco Thuram y que empalmó a continuación Lautaro para batir a Edoardo Motta.

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Sin demasiado esfuerzo pudo hacer el segundo cinco después en un tiro de Marcus Thuram que salió fuera por poco.

El Lazio no dio síntomas ofensivas en la primera parte y el Inter amplió su ventaja a seis del intermedio en una estupenda jugada individual de Lautaro, que terminó con un centro a la media luna, donde llegó Petar Sucic y lleva otra vez el balón a la red.

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No mejoró el Lazio después, al menos hasta la hora de partido. Pudo hacer el tercero Yann Bissek en un tiro que salvó Edoardo Motta. Después llegó la expulsión de Alessio Romagnoli por una dura entrada, peligrosa, a Ange Yoan Bonny.

Y con diez fue cuando tuvo las ocasiones más claras el cuadro de Sarri, como la que dispuso Gustav Isaksen y que sacó bajo palos Carlos Augusto.

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Antes llegó el tercero. Lo firmó Henrikh Mkhitaryan. Petar Sucic propició el error de la defensa del Lazio en su presión y encontró a Ange Yoan Bonny que asistió al georgiano que no falló y sentenció el choque.

Ahí se acabó el choque. Se rompió el duelo que repetirán ambos equipos el próximo miércoles, con la Copa en juego.

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-- Ficha técnica

0 - Lazio: Edoardo Motta; Adam Marusic (Manuel Lazzari, m.77), Mario Gila (Oliver Provstgaard, m.56), Alessio Romagnoli, Luca Pellegrini; Toma Basic, Fisayo Dele-Bashiru, Nicolo Rovella (Patric, m.57); Matteo Cancellieri (Gustav Isaksen, m.56), Tijani Noslin y Pedro (Boulaye Dia, m.63).

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3 - Inter: Josep Martínez; Yann Bissick, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni (Luis Henrique, m.63); Andy Diouf, Nicolo Barella (Davide Frattesi, m.46), Henrikh Mikhitaryan, Petar Sucic (Mattia Mosconi, m.80), Carlos Augusto; Lautaro Martínez (Denzel Dumbries, m.63) y Marco Thuram (Ange-Yoan Bonny, m.46).

Goles: 0-1, m.6: Lautaro Martínez; 0-2, m.39: Petar Sucic; 0-3, m.76: Henrikh Mikhitaryan.

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Árbitro: Rosario Abisso. Expulsó con roja directa a Alessio Romagnoli, del Lazio y mostró tarjeta amarilla a Luca Pellegrini y Tijani Noslin, del cuadro local y a Henrikh Mkjhitaryan, del Inter.

Incidencias: encuentro de la trigésima sexta jornada de la Serie A disputado en el estadio Olímpico de Roma.

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