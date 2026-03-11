La tasa de inflación de la OCDE se moderó en enero al 3,3%, en mínimos desde 2021

Quince países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lograron en enero tasas de inflación iguales o inferiores al 2%, lo que supone un avance frente a los nueve países que registraron esta cifra en diciembre de 2025. Este incremento en el número de economías con baja inflación refleja la tendencia a la moderación de los precios en el grupo de las principales economías avanzadas, situación reportada por la OCDE y que marca un cambio respecto al periodo de alta inflación que siguió a la pandemia.

Según informó la OCDE, la tasa interanual de inflación de sus países miembros se ubicó en enero en 3,3%, disminuyendo tres décimas respecto al dato previo y registrando así el nivel más bajo desde abril de 2021. Este descenso obedece, en gran medida, a la caída en los precios de la energía y a la desaceleración en la subida de los alimentos. El organismo detalló que, aunque la inflación general presenta una baja significativa, la comparación con los niveles de precios previos a la pandemia evidencia una acumulación del 35,6% en el aumento de los precios desde diciembre de 2019.

En lo que respecta a los alimentos, el análisis de la OCDE indica que su encarecimiento interanual se suavizó en enero, pasando de 3,9% en diciembre de 2025 a 3,7% al comenzar el año. Este alivio contribuye a la reducción de la presión sobre los consumidores en muchos países miembros. Por otro lado, los precios de la energía experimentaron una disminución del 0,6%, contrastando con el incremento del 1,5% registrado el mes anterior; este resultado representa la primera caída en este componente desde mayo del año pasado, según consignó la organización.

Al aislar el efecto de los alimentos y la energía, que suelen ser componentes volátiles, la OCDE señaló que la inflación subyacente alcanzó en enero el 3,6%, una décima menos que el mes precedente. Esta reducción de la inflación subyacente ofrece una visión más clara del comportamiento de los precios estructurales en las economías desarrolladas, de acuerdo con lo publicado por el organismo internacional.

La revisión de los datos país por país muestra que, entre las 35 economías con estadísticas disponibles, la inflación general redujo sus niveles en 22 países, permaneció estable o casi sin variaciones en otros ocho y solo aumentó en cinco casos. Esta distribución evidencia que la tendencia generalizada al descenso de la inflación se extiende por la mayoría de las economías miembros, conforme señalan los datos publicados por la OCDE.

Estas cifras se producen en un contexto en el que los efectos del impacto económico derivado de la pandemia de Covid-19 todavía se reflejan en la evolución de los precios. Según la OCDE, pese a la reciente moderación, el acumulado desde finales de 2019 implica que los precios en las economías de la organización son, en conjunto, sensiblemente superiores a los niveles previos a la crisis sanitaria, confirmando la persistencia de cambios en los patrones de oferta y demanda globales.

La evolución hacia una mayor cantidad de países con inflación por debajo del 2% sugiere, según reportó la OCDE, que las políticas monetarias implementadas en estos territorios apuntan a una estabilización del crecimiento de los precios, aunque la heterogeneidad entre países señala diferencias en los ritmos y las estrategias aplicadas frente a la inflación.

El seguimiento de los precios de la energía, los alimentos y la inflación subyacente continuará siendo relevante para el análisis económico internacional, pues estos componentes determinan tanto la capacidad de consumo de los hogares como las decisiones de política económica en los próximos meses, de acuerdo con la evaluación de la OCDE.