Europa prolonga por tercera vez su recomendación de evitar volar a Oriente Próximo, hasta el 18 de marzo

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ha extendido hasta el próximo 18 de marzo su recomendación a las aerolíneas de no operar en Oriente Próximo y el golfo Pérsico, lo que supone una tercera prórroga tras la escalada de tensión por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado 28 de febrero.

Así, los países afectados que se mencionan por este Boletín de Información sobre Zonas de Conflicto (CZIB, por sus siglas en inglés) se mantienen: Bahréin, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Tal y como consta en el documento desde su origen, es "probable" que, dada la actual intervención militar, se produzcan acciones de represalia contra activos estadounidenses e israelíes en la región, lo que "introduciría altos riesgos adicionales no sólo para el espacio aéreo de Irán, sino también para el de los estados vecinos que albergan bases militares estadounidenses o que se ven afectados de otro modo por las hostilidades y las actividades militares asociadas, incluidas las intercepciones".

Además, según el CZIB de la EASA, la posesión de sistemas de defensa aérea capaces de operar a cualquier altitud, junto con misiles de crucero y balísticos, hacen que todo el espacio aéreo afectado sea "vulnerable" a "riesgos de propagación, identificaciones erróneas, cálculos erróneos y fallos en los procedimientos de interceptación".

Este mismo miércoles, el Consejo Mundial de los Viajes y el Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) ha estimado que el conflicto está provocando pérdidas de unos 600 millones de dólares (517 millones de euros) al día en el sector del turismo en la región.

El organismo destaca que Oriente Medio tiene un papel "vital" en los viajes globales, ya que la región representa el 5% de las llegadas internacionales a nivel mundial y el 14% del tráfico internacional de tránsito. "Esto supone que cualquier interrupción afecta a la demanda en todo el mundo", indica, además.

Los principales centros regionales de aviación, incluidos Dubái, Abu Dabi, Doha y Bahréin, que en conjunto procesan alrededor de 526,000 pasajeros al día, han experimentado cierres e interrupciones operativas a medida que el conflicto se intensifica, lo que afecta significativamente la conectividad regional y global.