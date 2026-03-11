Agencias

Davidovich desaprovecha dos bolas de partido y se despide en octavos de Indian Wells

El español perdió ante Learner Tien tras un intenso choque definido en el desempate, donde no logró concretar dos oportunidades clave. El estadounidense avanzará a cuartos para medirse con el vencedor entre Jannik Sinner y Joao Fonseca

Durante el tercer set, Alejandro Davidovich dispuso de dos oportunidades para sellar su pase a los cuartos de final en Indian Wells, pero la solidez en el juego de desempate de Learner Tien cambió el rumbo del enfrentamiento. El tenista español, número 19 del ranking ATP, quedó eliminado del torneo tras un ajustado duelo ante el estadounidense, quien ahora avanza para enfrentar al vencedor entre Jannik Sinner y Joao Fonseca. Según informó el medio original, el partido se desarrolló durante dos horas y diez minutos bajo alta tensión, mostrando distintos momentos de dominio para ambos jugadores.

El medio detalló que el encuentro de octavos de final formó parte del primer ATP Masters 1.000 de la temporada. Davidovich se adelantó en el marcador adjudicándose la primera manga tras quebrar el servicio de su contrincante en el noveno juego y confirmar su ventaja al sacar para cerrar el set por 6-4. Según publicó la fuente, el tenista malagueño pudo imponerse en esa etapa eficazmente gracias a que capitalizó una de las dos bolas de ‘break’ que tuvo.

La segunda manga tomó un rumbo diferente: Tien, vigésimo séptimo en la clasificación mundial, logró encadenar tres juegos consecutivos al inicio del set. Este inicio sólido facilitó que ampliara su ventaja tras conseguir un nuevo quiebre y concluyeran el parcial con un marcador de 6-1, según consignó la fuente. Davidovich, a pesar de mostrar determinación, no consiguió frenar la reacción del estadounidense.

En el set definitivo, los papeles se invirtieron varias veces y la tensión aumentó conforme ambos intentaban tomar la delantera en momentos clave. Según reportó el medio, Davidovich dispuso de una opción de rotura en el cuarto juego que no se concretó, y en los compases finales, con 5-4 a su favor, dejó escapar dos bolas de partido. La situación derivó en un ‘tie-break’ en el que Tien mostró mayor eficacia, imponiéndose por 7-6(4), y logrando la victoria que le permitirá disputar los cuartos de final del certamen.

En su trayecto previo dentro del torneo, Davidovich había superado al checo Jakub Mensik en un partido a tres sets (6-2, 4-6, 6-2), lo que mostraba expectativas de una participación destacada en Indian Wells. Sin embargo, según la información de la fuente, la actuación en octavos marcó su despedida tras fallar en las oportunidades críticas ante Tien.

Tras su victoria, Tien queda a la espera de enfrentarse al ganador del partido entre Jannik Sinner, segunda raqueta del mundo, y el brasileño Joao Fonseca, número 35 del ranking. El resultado del encuentro entre el italiano y el brasileño definirá el próximo adversario del estadounidense en la siguiente ronda del torneo, tal como informó el medio encargado de cubrir el torneo de Indian Wells.

