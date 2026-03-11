AM. Davidovich se despide en octavos de Indian Wells y Sinner sigue firme

A pesar de haber contado con dos oportunidades para definir el encuentro a su favor, Alejandro Davidovich quedó fuera del torneo de Indian Wells al ceder frente a Learner Tien, mientras que el italiano Jannik Sinner aseguró su paso a la siguiente ronda tras superar a Joao Fonseca. Según informó el medio AM, la actuación del tenista español en los octavos de final del primer ATP Masters 1000 del año no fue suficiente para garantizarle un lugar entre los ocho mejores del certamen disputado en el desierto californiano.

Davidovich, posicionado en el decimonoveno puesto del ranking mundial, encaró al estadounidense Tien, número 27 del mundo, en un partido marcado por la alternancia en el dominio y altos niveles de exigencia física y mental. De acuerdo con AM, el español venía de conseguir una victoria ante Jakub Mensik en la ronda previa, imponiéndose por 6-2, 4-6, 6-2, lo que le valió confianza para afrontar su duelo contra Tien.

El desarrollo del partido evidenció la solidez inicial del malagueño, quien capitalizó una de las dos oportunidades de quiebre en el noveno juego del primer set y consolidó esa ventaja manteniendo su servicio, según consignó AM. Ese primer parcial terminó 6-4 a favor de Davidovich, quien logró cerrar el set con autoridad.

Ya en la segunda manga, el estadounidense tomó impulso al situarse 3-0 en los primeros compases e incrementó la presión sobre el español, logrando otro quiebre que le permitió cerrar ese set con un marcador de 6-1. AM describió que el nivel de juego de Tien en ese tramo del encuentro marcó la diferencia, forzando un tercer y definitivo set.

El último parcial se desarrolló con máxima paridad, aunque Davidovich dispuso de una oportunidad de ruptura en el cuarto juego, que no logró concretar. Según detalló AM, en el tramo decisivo con 5-4 a su favor, el español dejó pasar dos pelotas de partido. Esta situación resultó determinante, ya que Tien recuperó confianza y envió el set a un 'tie break', donde resultó más efectivo y cerró el partido tras dos horas y diez minutos.

Mientras tanto, Jannik Sinner, segundo favorito del torneo, debió esforzarse intensamente para superar a Joao Fonseca en un partido donde ambos jugadores mostraron precisión en su servicio y apenas concedieron una ruptura en todo el encuentro. Según publicó AM, el primer set se decidió en el desempate, etapa en la que Fonseca llegó a situarse con una ventaja de 5-2 tras conseguir dos 'mini breaks' y dispuso de tres pelotas de set. Sinner, sin ceder, encadenó cinco puntos consecutivos, logrando dos de ellos al resto, para revertir la situación y ganar la muerte súbita 8-6.

El impacto de esa remontada no mermó la actuación del joven brasileño, quien, ya en el segundo parcial, volvió a mostrar iniciativa y alcanzó un nuevo 'tie break', después de devolverle el quiebre al italiano cuando este servía para ganar el partido. AM reportó que en el juego decisivo del segundo set, Sinner sí consiguió plasmar su dominio cerrando con un marcador de 7-4, lo que le aseguró el triunfo tras un encuentro que superó las dos horas de duración.

Con este resultado, Sinner avanza por tercera vez en su carrera a los cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells. Según detalló AM, su siguiente rival será el estadounidense Learner Tien, a quien ya venció en la final del torneo de Pekín con un claro 6-2, 6-2, en el único precedente entre ambos jugadores.

El cuadro principal del torneo continúa definiendo a los protagonistas de las semifinales, con Sinner consolidando su condición de favorito y Tien presentando un ascenso notable en su desempeño. El abandono de Davidovich en octavos de final deja una plaza vacante para representación española, mientras el desenlace del certamen estadounidense genera expectativa en el circuito masculino de tenis.