Aagesen reitera que el calendario de cierre nuclear "sigue siendo el mismo: "La única solicitud de prórroga es Almaraz"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reitado este martes que el calendario de cierre nuclear pactado en 2019 "sigue siendo el mismo" al ser preguntada por Ascó I y Cofrentes, que tienen previsto el cese de actividad para 2030. "La única solicitud (de prórroga) que tenemos sobre la mesa es la de la central nuclear de Almaraz (Extremadura)", ha señalado en los Desayunos Informativos de Europa Press en el Hotel Rosewood Villa Magna.

Las empresas eléctricas dueñas de la central extremeña han solicitado de manera oficial la prórroga de su vida útil desde el 2027 hasta el 2030. Actualmente, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se encuentra estudiando esta posibilidad. El informe del organismo regulador, que se estima que se publicará en verano, será preceptivo y vinculante tanto si tiene carácter negativo como si es positivo y establece una serie de condiciones para permitir que la central siga operando.

En este sentido, Aagesen ha destacado que desde Transición Ecológica esperan "un informe desde el rigor técnico", como trabaja "siempre" el CSN. Con él, se resolvería una de las líneas rojas que el Gobierno marcó para conceder una prórroga: la seguridad nuclear. Las otras dos son el hecho de que una extensión de la vida útil no suponga una carga para los consumidores y que no se ponga en riesgo la seguridad del sistema eléctrico.

La ministra ha vuelto a reiterar que la energía renovable es donde España tiene su gran "fortaleza" al ser preguntada por las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, que este martes dijo que considera un "error estratégico" que Europa diera la espalda a la energía nuclear. "España lo que hace es aportar en lo que es realmente competitivo y estratégico, que es la energía renovable", ha resaltado.

Más allá de ello, ha señalado que desde 2018 donde ha visto inversiones ha sido "en redes y en energías renovables". "Ninguna empresa me ha hablado de invertir en energía nuclear", ha indicado.