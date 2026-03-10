Una nueva IA podría transformar la forma de estudiar el tiempo y el clima

La dificultad para que los modelos de inteligencia artificial basados en código faciliten el acceso a la información meteorológica en un lenguaje comprensible motivó a un equipo de científicos de la Universidad de California en San Diego a desarrollar una solución. Según informó la propia universidad, este grupo integró el trabajo de informáticos y meteorólogos para crear Zephyrus, una herramienta impulsada por IA capaz de analizar datos meteorológicos complejos y responder a consultas formuladas en un lenguaje humano, con el objetivo de ampliar el acceso global a predicciones atmosféricas fundamentales.

De acuerdo con lo publicado por la Universidad de California en San Diego, Zephyrus fue presentado por primera vez en la 14ª Conferencia Internacional sobre Representaciones de Aprendizaje (ICLR), celebrada en Río de Janeiro del 23 al 27 de abril. El sistema se diseñó para abordar las limitaciones más significativas de los modelos actuales, que si bien han incrementado la precisión de los pronósticos mediante el aprendizaje profundo, aún dificultan la interpretación y comunicación sencilla de los datos generados, además de carecer de la capacidad para razonar sobre informes meteorológicos y boletines escritos.

El coautor del estudio y profesor del Instituto Scripps de Oceanografía, Duncan Watson-Parris, explicó a través del comunicado de la universidad que el propósito detrás de Zephyrus radica en facilitar el análisis de datos multimodales y promover el aprendizaje sobre temas relacionados con la Tierra, buscando que tanto estudiantes como jóvenes científicos puedan interactuar sin obstáculos con distintos conjuntos de datos. “Nuestro objetivo es ampliar el acceso a datos y predicciones cruciales, simplificando el análisis de estos datos”, comentó Watson-Parris, citado por la Universidad de California en San Diego.

El equipo de investigación también plantea que el tipo de innovación representada por Zephyrus puede trasladarse a otras áreas, especialmente en la climatología. La meteorología sirvió, según los autores, como un campo de prueba pertinente por su naturaleza multidimensional: la disciplina exige analizar grandes volúmenes de datos que varían en distintos periodos y combinar esa información con la capacidad de explicarla en términos accesibles para quienes la consultan. Los científicos indicaron que la predicción del clima tiene un impacto directo en sectores como la agricultura, la gestión energética, el transporte y la preparación ante desastres naturales.

La arquitectura de Zephyrus permite que el agente de IA interactúe con modelos meteorológicos a través de código, ejecutando consultas expresadas en lenguaje natural que luego traduce en instrucciones de software. Los resultados obtenidos mediante el procesamiento computacional se comunican posteriormente en un formato sencillo y comprensible, según detalló la Universidad de California en San Diego.

En las pruebas iniciales, Zephyrus demostró eficacia al identificar condiciones meteorológicas específicas en ubicaciones determinadas y en momentos concretos, así como al presentar pronósticos detallados para distintos lugares. Sin embargo, el sistema mostró ciertas limitaciones: por ejemplo, tuvo dificultades para detectar lugares con fenómenos extremos y generar informes automáticos completos, según consignó la universidad. Para alimentar Zephyrus, los científicos evaluaron cuatro modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), y observaron resultados similares en todos los casos.

El equipo responsable del proyecto adelantó que en el futuro esperan ampliar los conjuntos de datos empleados para el entrenamiento de Zephyrus, con la finalidad de perfeccionar su rendimiento y adaptarlo a tareas aún más complejas. También planifican avanzar en el desarrollo de modelos de código abierto orientados a resolver problemáticas climáticas específicas, según publicó la Universidad de California en San Diego.

La coautora del estudio, Rose Yu, profesora del Departamento de Ciencias de la Computación e Ingeniería, aseguró mediante declaraciones recogidas por la institución: “Nuestra visión es democratizar las ciencias de la tierra. Zephyrus es un paso crucial hacia la creación de cocientíficos de IA que reducen drásticamente las barreras de entrada, permitiendo a estudiantes e investigadores de todo el mundo acceder y razonar sobre datos meteorológicos y climáticos críticos a una velocidad sin precedentes”.

De acuerdo con los científicos, el desarrollo de una inteligencia artificial capaz de traducir datos meteorológicos complejos en información de fácil consulta favorece no solo el acceso a datos por parte de la comunidad académica, sino también la comprensión pública sobre fenómenos climáticos urgentes. Los creadores de Zephyrus plantean que el modelo podría inspirar iniciativas en diversas disciplinas que requieren interpretar bases de datos extensas y explicar sus conclusiones en términos claros.

El hito alcanzado en la Universidad de California en San Diego se inscribe en el contexto de los avances experimentados en meteorología por la incorporación del aprendizaje profundo en los últimos años, tendencia que eleva las expectativas sobre la forma en que los sistemas de inteligencia artificial pueden asistir en la resolución de desafíos globales relacionados con el clima y la gestión de riesgos derivados de eventos meteorológicos, detalló la universidad.