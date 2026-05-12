Defensores del patrimonio demandan a Trump por obras del estanque de Lincoln en Washington

Washington, 11 may (EFE).- Una organización defensora del patrimonio cultural de Washington DC pidió este lunes a un tribunal federal que detenga la reforma ordenada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para del famoso estanque reflectante situado frente al Monumento a Lincoln en la capital estadounidense, argumentando que no se sometió a revisiones federales pertinentes.

La Fundación del Paisaje Cultural ha presentado su demanda ante el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia argumentando que la aplicación del color azul a la cuenca del estanque que están realizando los operarios actualmente requiere de la revisión y aprobación de la Comisión de Bellas Artes, agencia federal que asesora proyectos sobre el patrimonio cultura en Washington.

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El grupo solicita una orden de restricción temporal o una medida cautelar preliminar para detener los trabajos, citando una disposición de la Ley Nacional de Preservación Histórica que exige revisiones al modificar propiedades históricas.

Trump anunció en abril su plan para resolver problemas de filtraciones de la piscina y pintar el fondo del estanque con el color azul de la bandera estadounidense, al considerar que se encontraba degradado y en mal estado, con apariencia de agua sucia.

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Sin embargo, al igual que ha sucedido con su plan para construir un gran salón de baile en la Casa Blanca -que implicó derribar sin autorización previa su Ala Este-, la renovación de la famosa alberca se está topando con críticas por la ausencia de procesos de revisión y sobrecostes.

La denuncia de la Fundación del Paisaje Cultura se conoce poco después de que el diario The New York Times informara que las obras para reformar y pintar de azul el estanque multiplicarán varias veces su coste.

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Aunque el propio Trump había afirmado que las reformas costarían 1,8 millones de dólares, el presupuesto supera ahora esa cifra en más de siete veces, hasta alcanzar los 13,1 millones de dólares, según un nuevo contrato firmado por el Departamento del Interior, encargado de la reforma, con la empresa Atlantic Industrial Coatings.

La Administración de Trump adjudicó el mes pasado el contrato a esta empresa sin licitación, eludiendo el requisito de buscar ofertas competitivas, al argumentar que la situación era tan urgente -el presidente ha dicho que quiere la fuente renovada para el 4 de julio, día del 250 aniversario del país- que cualquier demora causaría un "perjuicio grave" al Gobierno. EFE

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