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Lula reitera su respaldo a la expresidenta chilena Bachelet para la Secretaría General de la ONU

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha defendido este lunes la candidatura de la expresidenta de Chile Michelle Bachelet (2006-2010; 2014-2018) a la Secretaría General de Naciones Unidas, destacando tanto "su experiencia como jefa de Estado" como "su profundo conocimiento de la ONU" para sustentar que es, para él, "la candidata idónea".

"Su experiencia como jefa de Estado y su profundo conocimiento de la ONU la convierten en la candidata idónea para ser la primera mujer latinoamericana en dirigir la organización", ha afirmado el mandatario brasileño en un mensaje difundido en redes.

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Lula se ha pronunciado de este modo tras mantener una reunión con Bachelet en la que, según ha destacado el jefe del Palacio del Planalto, han abordado "diversos temas de la agenda internacional y el papel que debe desempeñar una ONU reformada en la promoción de la paz y el desarrollo sostenible, así como en el fortalecimiento del multilateralismo".

El dirigente brasileño ha reiterado así su apoyo a Bachelet, quien ha visto cómo el cambio político en La Moneda, ahora ocupada por el ultraconservador José Antonio Kast, le ha supuesto la pérdida del respaldo de su propio país en la carrera que libra y que tiene como meta el puesto que a día de hoy ocupa el portugués António Guterres. Sin embargo, la expresidenta chilena ha mantenido una postulación para la que ha trabajado, especialmente, con los gobiernos de Brasil y de México.

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