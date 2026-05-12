Periodistas del suroeste de Colombia rechazan en una 'velatón' el asesinato de reportero

Cali (Colombia), 11 may (EFE).- Decenas de periodistas se reunieron frente a la Capilla de La Ermita, en la ciudad colombiana de Cali (suroeste), para rechazar en una 'velatón' el asesinato del periodista Mateo Pérez, cometido la semana pasada en la localidad de Briceño (noroeste), presuntamente por grupos armados ilegales.

Durante la concentración de este lunes, los comunicadores y reporteros gráficos encendieron velas, levantaron pancartas con el rostro del joven reportero sobre una bandera de Colombia y exhibieron carteles con mensajes como "Callar al periodista no calla la verdad".

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La jornada estuvo marcada por un llamado colectivo a exigir garantías de seguridad para ejercer el periodismo en regiones afectadas por el conflicto armado y la presencia de grupos ilegales, como el departamento del Valle del Cauca, del que Cali es capital.

"No queremos que esta muerte sea una cifra más, una estadística o una historia, queremos que esto trascienda, que se encuentren los responsables y que haya garantías de ejercicio del periodismo en todas las regiones del país, que podamos movernos sin tener que autocensurarnos", dijo Ingrid Tovar, periodista de Noticias RCN a EFE.

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Una comisión humanitaria encontró el viernes el cuerpo de Pérez, quien estaba desaparecido desde el martes pasado cuando hacía un trabajo periodístico en una zona de disputa entre los municipios de Briceño y Yarumal entre el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y el Frente 36 de las disidencias de las FARC.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) recordó que Pérez "se convirtió en una voz fundamental para la comunidad local" porque en su portal "informó y cubrió corrupción, orden público, seguridad y política local" de esa región del departamento de Antioquia (noroeste).

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En ese sentido, Carlos Gutiérrez, de Telepacífico Noticias, denunció las restricciones y amenazas que enfrentan los reporteros en zonas bajo influencia de grupos armados ilegales.

"Hoy en día hay mucho veto y censura por parte de los grupos al margen de la ley. Solo en Jamundí (municipio aledaño a Cali) se ha expresado reiteradamente que no quieren que entremos como prensa. Es importante llegar a las comunidades, ver lo que están padeciendo, que nos dejen trabajar", expresó a EFE.

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En Jamundí y en Cali opera la columna Jaime Martínez, del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, que en los últimos meses ha realizado varios ataques con drones que han dejado decenas de muertos y heridos.

"Lamentablemente, son historias que no podemos ir a contar”, añadió Gutiérrez.

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Por su parte Oswaldo Páez, representante del Círculo de Reporteros Gráficos del Valle del Cauca, organización que lideró la convocatoria, pidió respeto por la vida y el trabajo de la prensa.

"Nos unimos para exigirles a los grupos armados que nos dejen trabajar, exigimos el derecho a la vida. Nuestro deber es informar, es nuestro trabajo, pedimos que no nos cueste la vida esta labor", manifestó Páez. EFE

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