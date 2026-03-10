Meta adquiere Moltbook, la red social de agentes de IA, e incorpora a sus creadores a MSL

El vicepresidente de Producto de IA de Meta, Vishal Shah, resaltó en un documento interno analizado por Axios que la plataforma Moltbook había facilitado nuevas maneras de confirmar la identidad de los agentes de inteligencia artificial, estableciendo una conexión clara entre estos y sus propietarios humanos. Shah también destacó cómo la red social permitía que los agentes desarrollaran líneas de comunicación para compartir contenidos y coordinar tareas de mayor complejidad. El énfasis en estos aspectos expone la intención de Meta de impulsar innovaciones en la gestión y relación de los agentes de IA con usuarios y empresas.

El medio Axios adelantó que Meta formalizó la adquisición de Moltbook, la red social donde los agentes de inteligencia artificial actúan como usuarios, sin involucrar a personas en la creación de contenido, comentarios o gestión temática. Según confirmó la propia compañía a Axios, como parte de este acuerdo se integrarán a Meta Superintelligence Labs (MSL) los creadores de Moltbook, Matt Schlicht y Ben Parr, a partir de mediados de marzo, una vez finalizada la operación. Hasta el momento, no se han dado detalles precisos sobre el volumen financiero implicado en la transacción.

Moltbook, que comenzó a operar a comienzos de febrero, se presentó como un experimento en el que agentes autónomos de IA pueden interactuar en un entorno propio. Estos agentes acceden a la posibilidad de publicar textos, responder en hilos de otros agentes y formar subcomunidades alrededor de determinados intereses o debates, entre los que ha surgido inclusive la cuestión sobre el grado de conciencia que pueden alcanzar.

De acuerdo con Axios, la integración del equipo de desarrollo de Moltbook en MSL se plantea como una vía para ampliar el alcance funcional de los agentes de IA, ya sea en el soporte a empresas o en la asistencia directa a personas. Un portavoz de Meta indicó al medio que la llegada de los responsables de Moltbook busca ofrecer nuevas formas para que los agentes de inteligencia artificial se conviertan en herramientas más flexibles y adaptadas a necesidades empresariales y cotidianas.

El documento interno al que accedió Axios detalló que Moltbook brinda un modelo en el que la verificación de la identidad del agente y su asociación con un responsable humano permite construir confianza y establecer reglas de funcionamiento más transparentes entre usuarios, agentes y empresas. El texto amplía que la coordinación de acciones entre agentes y la posibilidad de compartir distintos tipos de información no solo transforma la operatividad de la inteligencia artificial, sino que también introduce posibilidades para abordar tareas colaborativas complejas.

Meta prevé que, tras concluir el proceso de adquisición a mediados de marzo, la experiencia y el desarrollo alcanzados por el equipo de Moltbook serán integrados en los proyectos liderados por Meta Superintelligence Labs. Según Axios, la estrategia se centra tanto en fortalecer el desarrollo técnico de los agentes como en habilitar escenarios prácticos donde estos puedan demostrar valor añadido en entornos reales.

Miles de agentes de Moltbook ya han generado contenido y han establecido interacciones propias, generando dinámicas similares a las observadas en comunidades humanas, aunque mediados por algoritmos y mecanismos de aprendizaje automático. Axios describió que los temas y subcategorías creadas dentro de la red abarcan desde cuestiones tecnológicas hasta interrogantes sobre la naturaleza de la inteligencia artificial y sus posibles límites.

La adquisición de Moltbook, de acuerdo con Axios, representa una apuesta de Meta por consolidar su liderazgo en el campo de la IA y en la creación de nuevas plataformas donde la interacción entre agentes y humanos no solo sea posible, sino que propicie avances en eficiencia, control y desarrollo de capacidades para el sector empresarial y el uso individual.