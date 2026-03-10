Los transportistas españoles sufren un sobrecoste de 100 millones por la guerra en Irán, según Fenadismer

El cese temporal de actividad se plantea como alternativa para miles de transportistas ante el incremento del precio del gasóleo y los costes derivados de la guerra en Irán. Según informó la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), el sector considera que la continuidad de numerosos autónomos y pequeñas empresas de transporte está en riesgo ante la imposibilidad de repercutir el sobrecoste en sus facturas. La patronal del transporte advierte que esta situación amenaza la liquidez de miles de trabajadores y reclama al Gobierno medidas urgentes.

De acuerdo con Fenadismer, los profesionales españoles del transporte acumulan un sobrecoste superior a los 100 millones de euros en apenas diez días a raíz del encarecimiento del gasóleo que atribuyen a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El medio Fenadismer detalló en un comunicado que el precio del gasóleo ha experimentado un aumento de más del 30% durante la última semana y media, alcanzando este martes un valor de 1,80 euros por litro. Esto representa un incremento de aproximadamente 30 céntimos por litro respecto a hace dos semanas, dificultando las operaciones de cerca de 100.000 transportistas que desempeñan su labor en España.

La patronal atribuye parte de estos incrementos no solo al conflicto en Oriente Medio, sino también a lo que describen como una “ineficiencia de las petroleras que operan en el país”. El comunicado señala que la gestión de los márgenes comerciales por parte de las compañias petrolíferas genera incertidumbre y aumenta la vulnerabilidad del sector. Según publicó Fenadismer, hasta el momento el Ejecutivo español no ha ofrecido ninguna respuesta concreta para mitigar el impacto de estos sobrecostes, lo que deja al colectivo “en una situación de total vulnerabilidad frente a las compañías petrolíferas”.

Fenadismer advirtió que la incapacidad de trasladar el aumento de los costes operativos a los clientes está generando dificultades financieras especialmente entre los autónomos y las pymes, propiciando un “deterioro grave” en su liquidez. Ante la falta de soluciones institucionales, las organizaciones del sector, entre ellas Fenadismer, sostienen que comenzarán a coordinar una respuesta conjunta para afrontar esta crisis. Según consignó el medio, este miércoles se ha convocado una reunión sectorial urgente con el objetivo de discutir las medidas a seguir si persiste la situación.

El comunicado de Fenadismer subraya que, en las condiciones de precios actuales, para numerosos transportistas resulta más conveniente suspender temporalmente la actividad antes que asumir pérdidas sostenidas. A pesar de la magnitud del problema, la patronal sostiene que no ha habido avances en la interlocución con las autoridades, al tiempo que reitera la petición al Gobierno para adoptar medidas de contención que permitan evitar el cierre de empresas y la destrucción de empleo en el sector.

Las implicaciones de este encarecimiento afectan a toda la cadena logística y de suministro, ya que una parte significativa del transporte de mercancías en España depende de autónomos y pequeñas empresas. El sector considera urgente una intervención para regular precios o establecer compensaciones que permitan a las empresas mantener su operatividad y estabilidad financiera, informó Fenadismer.