Irán dice que China, Rusia y Francia les han contactado para hablar de un alto el fuego

Redacción internacional, 10 mar (EFE).- El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, dijo que varios países, entre ellos China, Rusia y Francia, se han puesto en contacto con Teherán para hablar de un posible alto el fuego.

Durante una entrevista, recogida este martes por la agencia persa ISNA, Gharibabadi también precisó que "nuestra primera condición para un alto el fuego es que la agresión no se repita".

Ante las peticiones de alto el fuego, Gharibabadi dijo que la respuesta es clara: "No iniciamos la agresión ni la guerra", y defendió que su país se está defendiendo.

Sus palabras llegan después de que el domingo el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, rechazara los llamamientos a un alto el fuego inmediato durante una entrevista concedida al programa 'Meet the Press' de la cadena estadounidense NBC.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este lunes declaraciones contradictorias sobre el futuro inmediato de la guerra en Irán, diciendo primero que "prácticamente había terminado" y luego que aún no sabía "hasta dónde podían llegar".

El mandatario enunció los logros que él percibe tras diez días de la guerra, como el ataque de 5.000 objetivos, el hundimiento de más de 50 barcos, la destrucción de fábricas de drones de Irán y haber reducido al 10 % o "tal vez menos" las capacidades de misiles del régimen iraní.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que sus misiles son "ahora más potentes que al inicio de la guerra" y que tiene la capacidad de "expandir" el conflicto.

"Estamos dispuestos a expandir la guerra; la seguridad será para todos o la inseguridad para todos. Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra", subrayó el cuerpo militar de élite en un comunicado difundido por la agencia Fars. EFE