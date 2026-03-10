Igor Tudor, sobre cambiar a Antonin Kinsky: "Llevo entrenando 15 años y nunca me había ocurrido"

Tras la derrota en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid por 5-2, el entrenador Igor Tudor abordó en rueda de prensa la inédita decisión de sustituir a su guardameta Antonin Kinsky en los primeros minutos del partido. Según informó el medio de comunicación, Tudor —con una carrera de 15 años como técnico profesional— reconoció que nunca antes había tenido que realizar un cambio así, una medida que definió como necesaria tanto para proteger al joven portero checo como para intentar sostener la moral del conjunto del Tottenham Hotspur.

El medio detalló que el encuentro se había complicado desde los primeros minutos, con el Tottenham ya en desventaja por tres goles ante el Atlético. Esto llevó a Tudor a tomar la determinación de relevar a Kinsky por Guglielmo Vicario en el primer cuarto de hora. “Es algo muy poco común. Llevo entrenando 15 años y nunca me había ocurrido”, declaró el técnico al ser cuestionado sobre la sustitución. Aseguró que su intención principal era preservar la confianza tanto del portero como del propio equipo, considerando el contexto de alta exigencia que supone la Champions League.

De acuerdo con lo publicado, Tudor explicó que la titularidad de Kinsky había sido fruto de una reflexión previa al partido. Consideró que el checo es un buen portero y que, pese a no ser el habitual en la portería de los Spurs, merecía la oportunidad. “Era necesario reservar al chico y así al equipo, es una situación increíble y no tengo nada más que comentar”, afirmó Tudor, añadiendo que la charla posterior en el vestuario sirvió para explicar los motivos del cambio al jugador afectado.

Según consignó la fuente, el desarrollo del partido no permitió levantar la desventaja. Tudor describió que el equipo se mostró frágil y que, en un momento en que parecía posible acercarse en el marcador hasta un 4-2, el Atlético aumentó la diferencia. Hizo mención especial al tanto de Julián Álvarez que representó el 5-1, y describió la dificultad de revertir ese tipo de situaciones ante rivales de alto nivel.

El técnico croata evitó hacer autocrítica públicamente o vincular la derrota a su trabajo. Subrayó que el foco debe centrarse en el conjunto y la necesidad de apoyar al equipo en la adversidad: “Esto no se trata de mí o de mi trabajo, se trata de ayudar al equipo. Eso es lo importante”, puntualizó. Tudor insistió en que conoce bien la situación del plantel y las dificultades que pueden presentarse partido a partido. “Sé que en cada encuentro siempre ocurre algo, es difícil de explicar”, mencionó en su intervención.

Según reportó el medio, el guardameta Kinsky se responsabilizó ante sus compañeros por lo ocurrido en el partido y pidió disculpas en el vestuario. Tudor aseguró que mantuvo una conversación privada con el portero, con la finalidad de esclarecer las razones de su sustitución y remarcar que no se trataba de una decisión personal contra él. “No se trata de él, se trata de estar todos juntos. Él es buen jugador, pero esto es Champions y estas cosas pueden ocurrir”, explicó Tudor ante la prensa, enfatizando la necesidad de unión dentro del plantel frente a situaciones adversas.

Frente a la consulta sobre el futuro inmediato del equipo, Tudor evitó anticipar cambios drásticos y se limitó a señalar que procurará hacer su trabajo lo mejor posible, tanto de cara a los próximos compromisos en la Premier League como en la vuelta de la serie ante el Atlético. “Trataré de hacerlo lo mejor que pueda, es lo que yo puedo hacer”, concluyó el croata, según publicó el medio.