El actor Alberto San Juan: "Digo ayer, hoy y mañana 'No a la guerra' y para siempre"

El actor Alberto San Juan ha criticado la violencia ejercida en el conflicto internacional actual entre Irán, Estados Unidos e Israel durante la Festa de Santa Eulàlia del Gremi de Restauració de Barcelona: "Digo ayer, hoy y mañana 'No a la guerra' y para siempre".

"En estos últimos dos años hemos visto la máxima expresión de la violencia histórica contra la vida en Gaza y Cisjordania por parte de Israel y Estados Unidos, con la complicidad de la Unión Europea", ha afirmado en su discurso como invitado de honor de la celebración en la sala La Paloma, en Barcelona, tras presentarle la también actriz Melani Olivares e intervenir el presidente del Parlament, Josep Rull.

Al acto también han asistido el presidente del gremio, Roger Pallarols, así como personalidades del mundo cultural y de la política como los expresidentes de la Generalitat, Artur Mas y José Montilla; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, y los líderes de los grupos municipales en el Ayuntamiento de Barcelona, entre otros, y el grupo Efecto Mariposa ha ofrecido una breve actuación por sus 25 años.

DEUDA CON LA DEMOCRACIA

San Juan se ha expresado en la misma línea al recordar que en 1936 también se ejerció la llamada violencia histórica y que "rompió uno de los mayores proyectos de la democracia de la historia", en referencia a la Guerra Civil española.

Ha añadido que la guerra dejó la "preciosa tierra" llena de cadáveres y ha afirmado que a día de hoy se sigue caminando por encima de ellos, en lo que ha considerado una deuda con la democracia y la vida.

AMOR POR BARCELONA

Por otra parte, el actor ha mostrado su "amor" por Barcelona, que le trasladó la actriz Rosa Maria Sardà y de quien ha recordado que le llevó a conocer los rincones de la capital catalana.

"Barcelona se caracteriza por muchos barrios distintos con una identidad muy fuerte en cada uno", ha relatado, a la vez que ha realzado La Paloma como un lugar en el que fue muy feliz actuando.

Por último, ha señalado que siempre actúa, por lo menos, una vez al año en la ciudad y ha agradecido el reconocimiento a los restauradores barceloneses.

RULL Y PALLAROLS

En su intervención, Rull ha asegurado que la fiesta es un "homenaje a la vida" y ha apelado a la autoestima colectiva como sector (restauración), como ciudad y como país.

Ha añadido que la restauración es el termómetro del estado de ánimo de la ciudad y de Catalunya y ha felicitado al gremio por celebrar la fiesta de Santa Eulàlia de una forma diferente: "Necesitamos actos como este, en el que nos miramos, nos gustamos y nos proyectamos".

Por su parte, Pallarols ha declarado a los medios que la iniciativa ya es emblemática en la ciudad y que aprovechan para hacer una mezcla "perfecta que incluye lo mejor de la sociedad barcelonesa, el mundo de la cultura, empresa, política y mezcla de personas que tienen condiciones objetivas para que la ciudad les ofrezca un homenaje, como Alberto San Juan".