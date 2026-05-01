Los despidos masivos por la IA en el sector tecnológico sacuden el Silicon Valley de India

Nueva Delhi, 1 may (EFE).- La India afronta este viernes un Día del Trabajo marcado por el impacto de los despidos masivos en el sector tecnológico y la entrada en vigor, hace apenas un mes, de una reforma laboral que facilita el cese de trabajadores y flexibiliza las jornadas.

El epicentro de la jornada se sitúa en los centros tecnológicos del país como Bangalore, conocida como la "Silicon Valley" de la India, y Hyderabad, donde las grandes tecnológicas han despedido en las últimas semanas a miles de trabajadores para invertir en herramientas de IA.

PUBLICIDAD

El viceprimer ministro del estado sureño de Karnataka, D.K. Shivakumar, advirtió este viernes de que la IA podría provocar un recorte de hasta el 50 % de los puestos de trabajo en el sector informático del país.

"Cuando empiecen a ver el impacto de la IA, habrá un recorte del 50 % de los puestos de trabajo. Esto supondrá un gran desafío para la vida cotidiana y para el empleo en todo el sector en Bangalore y en diferentes partes del país", declaró Shivakumar en un evento empresarial.

PUBLICIDAD

El índice Nifty IT, que agrupa a las mayores empresas de software de la India, ha caído cerca de un 20 % en lo que va de año, tras registrar en abril su peor semana desde el inicio de la pandemia en 2020, borrando unos 30.000 millones de dólares en capitalización bursátil.

Analistas en medios mencionan que una de las alarmas más graves es que la IA pueda trastocar el modelo de subcontratación de la India, valorado en 300.000 millones de dólares según NASSCOM, y al que las grandes empresas de todo el mundo recurren desde hace años.

PUBLICIDAD

La oleada de recortes en multinacionales a nivel global, que según el portal especializado Layoffs.fyi ha provocado el despido de más de 90.000 trabajadores en lo que va de año, ha golpeado con fuerza a la India, donde muchas compañías tienen bases de trabajadores más grandes que en Estados Unidos.

Informes de medios locales estiman que cerca de 12.000 empleados de Oracle (que despidió masivamente a unos 30.000 trabajadores en todo el mundo según datos oficiales) han sido ya cesados en el país asiático.

PUBLICIDAD

En febrero, Nueva Delhi acogió la Cumbre de Impacto de la IA 2026, que reunió a líderes globales de la industria tecnológica de Google, OpenAI, Nvidia o Microsoft, como Sam Altman, Demis Hassabis o Sundar Pichai.

"La IA representa una transformación de la misma magnitud que los grandes giros de la civilización humana, y la India está lista para ser su eje central (...) como hogar de una sexta parte de la humanidad y del mayor banco de talento tecnológico", declaró entonces el primer ministro indio, Narendra Modi.

PUBLICIDAD

La reestructuración del sector coincide con la entrada en vigor, el pasado 1 de abril, de una reforma laboral que ha flexibilizado las condiciones de contratación y cese de trabajadores.

La nueva normativa elimina trabas burocráticas que permitirán que empresas de hasta 300 empleados realicen despidos colectivos sin necesidad de autorización previa del Gobierno, un privilegio que antes estaba limitado a compañías de menos de 100 trabajadores. EFE

PUBLICIDAD