Los sindicatos italianos achacan a Meloni la precariedad y la fuga de talento

Roma, 1 may (EFE).- Los principales sindicatos de Italia se han concentrado este Primero de Mayo en la ciudad industrial de Marghera (norte) y han acusado al Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni de no atajar la precariedad salarial y la fuga de talento.

"Este es un gobierno que habla de salarios justos y después no los aumenta. Es un gobierno que no está reduciendo la precariedad y que permite que los jóvenes se marchen", reprochó el secretario del mayor sindicato del país, la CGIL, Maurizio Landini.

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Las principales organizaciones de trabajadores italianas, la CGIL, la CISL y la UIL, unieron como cada año sus fuerzas por el Primero de Mayo y eligieron para su manifestación anual la ciudad de Marghera, importante polo industrial en la tierra firme veneciana.

Este año la concentración transcurre bajo el lema "Trabajo digno" para exigir la protección "urgente" de los empleos de amenazas como la precariedad, los accidentes o la Inteligencia Artificial, pero también para reclamar la paz en el mundo.

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En Marghera, ante miles de personas, Landini tachó de "propaganda" un reciente decreto aprobado por el Ejecutivo con medidas laborales con motivo de esta festividad.

"Ya que solo se acuerdan de que los trabajadores existen una vez al año, por el Primero de Mayo, y se olvidan los restantes 364 días, propongo cambiar el calendario y celebrar esta fiesta una vez al mes", ironizó el sindicalista.

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La protesta también contó con la secretaria del Partido Demócrata, Elly Schlein, principal formación de la oposición, quien ante los medios denuncio las condiciones de los trabajadores jóvenes.

"La mitad de los empleados menores de 24 años tienen contratos precarios. Por eso no consiguen independizarse, pagar el alquiler, crear una familia. Necesitamos una acción determinada contra la precariedad, como se ha hecho en otros países como España", declaró.

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Meloni, por su parte, presumió de resultados en sus redes sociales asegurando que en los últimos cuatro años de legislatura, desde su llegada al poder en octubre de 2022, "Italia tiene más de 1,2 millones de trabajadores adicionales" y "550.000 precarios menos".

"Sabemos bien que queda mucho por hacer. Porque el trabajo debe ser cada vez más estable, seguro, bien remunerado y capaz de dar futuro, sobre todo a jóvenes, a mujeres y a quienes viven en las áreas más frágiles de la Nación. Pero también sabemos que el camino emprendido es el correcto", señaló, en su último año de legislatura.

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El Primero de Mayo, día de los trabajadores, es una jornada muy sentida en Italia, un país que en su Constitución, promulgada en 1948 tras la dictadura fascista y la Segunda Guerra Mundial, se declara "una república democrática fundada sobre el empleo".

Por eso, las manifestaciones se sucedieron en las principales ciudades de todo el país. En Turín (norte) se vivieron algunos choques de poca envergadura entre las fuerzas del orden y miembros de un conocido colectivo de extrema izquierda.

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En la capital, Roma, esta tarde tendrá lugar el conocido como 'Concertone', un gran concierto gratuito organizado por los sindicatos en la plaza de San Juan de Letrán. EFE

(foto)

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