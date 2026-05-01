Al menos 14 muertos en Camerún tras una operación del Ejército contra separatistas

Nairobi, 1 may (EFE).- Al menos 14 personas murieron en Camerún tras una operación realizada por el Ejército camerunés en la localidad de Dzerem Nyam, en la región anglófona Noroeste, contra un grupo armado separatista, informó el Ministerio de Defensa del país.

"El objetivo de esta operación era neutralizar a peligrosos terroristas de diversas facciones, agrupados bajo el mando del autoproclamado 'General Capo', quienes preparaban ataques violentos para perpetrarlos en la región", informó la cartera ministerial en un comunicado difundido este viernes por medios locales.

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La operación tuvo lugar el domingo 26 de abril y se saldó, según el Ministerio de Defensa camerunés, con la muerte de once combatientes varones, entre ellos 'Coronel Smart', 'Comandante Hassan', 'Comandante Fakui', 'Comandante Fireman' y 'Comandante Dangote', este último experto en explosivos.

Otras "tres mujeres terroristas" que trabajaban en la logística de la célula bajo las órdenes del propio 'General Capo' también murieron durante los enfrentamientos.

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Además, las tropas camerunesas detuvieron a un adolescente de 16 años identificado como Dikaka Presley, que ejercía como guardaespaldas de 'General Capo', y a Leinyuy Mirabelle Kefiski, jefa de logística y pareja de este líder separatista.

Durante el operativo, el Ejército también se incautó de armamento de guerra, doce artefactos explosivos improvisados y 38 motocicletas.

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Algunos medios locales también citaron a algunos testigos que hablaban sobre víctimas civiles durante los enfrentamientos, aunque EFE no ha podido verificarlo.

Las regiones Noroeste y Suroeste de Camerún -a las que los rebeldes separatistas denominan Ambazonia- se encuentran inmersas en una crisis desde 2016.

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Entonces, profesores y abogados se manifestaron y organizaron huelgas para exigir un uso igualitario del inglés en los tribunales y colegios y una mayor representación en el Gobierno.

En 2017, se convirtió en un conflicto armado intensificado por la negativa del Gobierno del presidente Paul Biya a estudiar ninguna reivindicación, si bien tras un diálogo de paz se aplicaron medidas, como la puesta en libertad de más de 300 separatistas detenidos.

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Aunque en Camerún el inglés y el francés son idiomas cooficiales y conviven junto a otras 250 lenguas nativas, el 20 % de la población del país es anglófona, una minoría que se siente marginada y asimilada por el Gobierno central francófono desde hace décadas. EFE