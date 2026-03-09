Una experta alerta de que los alimentos son cada vez menos nutritivos por la pérdida de minerales en los cultivos

Durante su intervención en el Congreso Internacional de Medicina Ambiental, Nicolás Olea, catedrático emérito de la Universidad de Granada, informó que una persona puede llegar a estar expuesta a más de 50.000 compuestos químicos sintéticos a lo largo de su vida. Parte de estos compuestos, según Olea y consignó el medio, se asocian al estrés oxidativo y a alteraciones hormonales. Este contexto fue abordado durante el encuentro en Madrid, donde investigadores y especialistas analizaron los efectos de los contaminantes y los cambios en la producción alimentaria sobre la salud humana.

Tal como publicó el medio, la investigadora María Dolores Raigón, profesora de la Universitat Politècnica de València, expuso que diferentes estudios han observado una disminución paulatina de minerales esenciales en cultivos como el cobre, el hierro, el magnesio o el calcio. Según detalló Raigón, este fenómeno muestra relación directa con el deterioro de los suelos agrícolas y con determinadas prácticas de producción intensiva, lo que afecta la composición nutricional final de los alimentos. La experta destacó la existencia de lo que los especialistas denominan "hambre oculta" y explicó que, aunque se ingieran suficientes calorías diariamente, la dieta puede presentar carencias importantes de vitaminas y minerales.

Según reportó el medio, Raigón resaltó la influencia de la agricultura ecológica, el aprovechamiento de alimentos de temporada y de proximidad para mejorar la calidad nutricional. A su juicio, resulta necesario atender a cada etapa del sistema alimentario, desde las condiciones del suelo hasta el consumo final, con el fin de garantizar una dieta de mayor aporte de nutrientes. Así, la experta defendió que estrategias como el impulso a la producción ecológica pueden mitigar el impacto negativo de las técnicas intensivas actuales.

En el mismo foro, Olea expuso que la producción global de plástico supera actualmente los 450 millones de toneladas anuales. Este nivel de fabricación, según el especialista, ha provocado el aumento de micro y nanoplásticos en el ambiente, que pueden alcanzar órganos y tejidos humanos. De acuerdo con los datos aportados por Olea y recogidos por la Fundación Alborada, múltiples sustancias derivadas del petróleo, como el bisfenol A o los ftalatos, se encuentran en productos de uso diario y pueden actuar como disruptores endocrinos. Estas sustancias afectan el sistema hormonal y su presencia es ubiqua, como remarcó Olea con la frase: “Estamos sometidos a una exposición sutil, pero universal, a derivados del petróleo”.

El medio informó que la comunidad científica ha detectado una tendencia al diagnóstico de ciertas enfermedades como el cáncer en edades cada vez más tempranas. Olea enmarcó esta tendencia en el incremento de la exposición a compuestos químicos de síntesis y el papel de los disruptores endocrinos, relacionando ambos factores con el aumento observado en enfermedades asociadas a alteraciones hormonales y al estrés oxidativo.

Durante el congreso internacional, la Fundación Alborada facilitó el debate sobre la necesidad de abordar la salud desde una perspectiva ambiental que abarque tanto la presencia de contaminantes químicos como las modificaciones en los métodos de producción de alimentos. Según detalló el medio asistente, médicos y especialistas internacionales analizaron durante tres días el impacto de los factores ambientales sobre la salud, centrando su atención en la búsqueda de estrategias preventivas, de diagnóstico y de tratamiento para las denominadas enfermedades ambientales.

De acuerdo con lo expuesto en la cita, las exposiciones a contaminantes procedentes de la agricultura moderna y la vida cotidiana constituyen preocupaciones fundamentales para la salud pública. Tanto la pérdida de minerales esenciales en cultivos por el deterioro del suelo como la presencia de sustancias químicas en los alimentos y productos diarios figuran como temas centrales en el análisis realizado durante el X Congreso Internacional de Medicina Ambiental, donde la integración entre salud y ambiente ocupó un lugar prioritario en el debate científico.