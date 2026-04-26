(Crónica) Alex Márquez conquista Jerez y Marc sufre otra caída

El piloto español Alex Márquez (Ducati) ha logrado este domingo la victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España, cuarta prueba del Mundial de motociclismo que se ha disputado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, revalidando el triunfo logrado el año pasado, mientras que su hermano Marc Márquez (Ducati) sufrió una caída en la segunda vuelta que le impidió continuar.

El vigente campeón del mundo, que el sábado se había hecho con la pole y la victoria al esprint, puso fin a su carrera en Jerez muy pronto, en la segunda de las 25 vueltas al trazado andaluz. Cuando rodaba en segunda posición por detrás de su hermano, perdió el control de su moto en la curva 11 y acabó en la grava, despidiéndose de sus opciones de recortar puntos a los pilotos destacados del campeonato.

Al frente del Mundial continuará el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), con 101 puntos, que fue segundo y completó el podio junto a su compatriota Fabio Di Giannantonio (Ducati), que con este tercer puesto ha ascendido a la tercera plaza de la general (71), desplazando a la cuarta a Pedro Acosta (KTM), décimo este domingo.

El campeón de la categoría reina en 2024, Jorge Martín (Aprilia), fue cuarto y se afianza segundo en la clasificación (90), a 11 puntos de Bezzecchi, mientras que Marc Márquez se queda con 57 puntos, a 44 del líder.

Una vez apagados los semáforos, el mayor de los Márquez conseguía defender su posición de privilegio para mantenerse en cabeza, con Bezzecchi y Alex Márquez a su rueda. El pequeño de los de Cervera logró pasar al italiano ya en la primera vuelta, y en la segunda hacía lo propio con el nueve veces campeón del mundo para situarse primero.

Fue solo unos metros después, en la curva 11, cuando todo saltó por los aires. El neumático delantero jugó una mala pasada a Marc y su moto acabó por los suelos, impidiendo que el catalán pudiese reincorporarse a la carrera. Bezzecchi y el también transalpino Fabio Di Giannantonio se quedaron como los principales perseguidores de Alex.

Mientras los tres calcaban vueltas -los únicos capaces de rodar en 1:37-, los problemas se sucedían para Pedro Acosta (KTM) y el italiano Francesco Bagnaia (Ducati). El murciano sufrió problemas con el carenado por un toque con Raúl Fernández (Aprilia) en las primeras vueltas, y 'Pecco' caía hasta las últimas posiciones por problemas mecánicos antes de retirarse.

Los puestos delanteros se fueron asentando y Alex, ganador el año pasado en Jerez, se aseguró su primer triunfo del año por delante de Bezzecchi, ganador de las tres carreras largas anteriores y que afianza su liderato en la general, con 'Diggia' cerrando el podio.

Jorge Martín se quedó a las puertas del tercer cajón, cuarto, mientras que Raúl Fernández (Aprilia) finalizó sexto. Fermín Aldeguer (Ducati) acabó noveno, por delante de Acosta, y Joan Mir (Honda), decimoquinto, cerró la zona de puntos. Además, Alex Rins (Yamaha) fue decimosexto y Augusto Fernández (Yamaha), vigésimo.

QUILES GANA EN MOTO3 Y LIDERA EL PODIO ESPAÑOL

Por otra parte, en la carrera de Moto3, el español Máximo Quiles (KTM) afianzó su liderato de la general al conseguir su segunda victoria del curso y la primera de su vida en Jerez en una prueba en la que cedió la cabeza de carrera en varias ocasiones pero en la que consiguió reconducir la situación para distanciarse a falta de pocas vueltas para el final.

De esta manera, el piloto murciano completa un fin de semana casi perfecto en el que ha logrado la pole y en el que solo se le ha escapado la vuelta rápida, que se la llevó su compatriota Adrián Fernández (Honda).

Precisamente, el madrileño fue segundo en meta después de imponerse en un final apasionante al también español David Muñoz (KTM), que fue tercero en su regreso tras una dura lesión, y al argentino Marco Morelli (KTM), que se quedó fuera del podio por menos de una décima.

Además, Álvaro Carpe (KTM), segundo de la general a 37 puntos de Quiles, terminó en quinta posición, y David Almansa (KTM), Jesús Ríos (Honda), Joel Esteban (KTM) y Brian Uriarte (KTM) también acabaron en la zona de puntos al ser octavo, noveno, décimo y undécimo, respectivamente. Adrián Cruces (KTM) fue vigésimo.

AGIUS REINA EN MOTO2 Y MANU GONZÁLEZ ES SEGUNDO

En Moto2, el australiano Senna Agius (Kalex) comandó el doblete del LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP por delante de su compañero y líder del campeonato, el español Manu González (Kalex), con el 'poleman' del sábado, el neerlandés Collin Veijer (Kalex), subiéndose al tercer cajón del podio.

La victoria permite al oceánico ascender a la segunda posición de la clasificación de pilotos y quedarse a solo 9,5 puntos de 'Manugas', que sigue mandando con 59,5 unidades. Izan Guevara (Boscoscuro), séptimo este domingo, es tercero con 45 puntos.

Además, Dani Muñoz (Kalex) consiguió finalizar sexto, mientras que Alex Escrig (Forward), Iván Ortolá (Kalex) y Dani Holgado (Kalex) también sumaron puntos al ser noveno, décimo y undécimo, respectivamente.

Marcos Ramírez (Kalex) concluyó decimosexto, Sergio García Dols (Kalex) lo hizo decimonoveno, José Antonio Rueda (Kalex) fue vigésimo y Alberto Ferrández (Boscoscuro), vigésimo primero. No lograron terminar Jorge Navarro (Forward), Alonso López (Kalex) ni Arón Canet (Boscoscuro), todos por caídas.