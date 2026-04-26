Mónica García afirma que las "medidas transformadoras" del Gobierno en materia de inmigración "no calan en Madrid"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que las "medidas transformadoras" del Gobierno en materia de inmigración, como la regularización extraordinaria de migrantes, "no calan en Madrid" y ha expresado que la Comunidad "es el sumidero de la desigualdad, el lugar donde no se están garantizando los derechos de nuestros vecinos y vecinas".

Así lo ha expresado este domingo en declaraciones a medios de comunicación a la entrada de un encuentro militante de Más Madrid en Fuenlabrada, donde ha expresado que hay "vecinos y vecinas que han venido aquí a contribuir al desarrollo y el talento del país" y que el Gobierno "no les va a dejar abandonados".

"No miramos a los lados de las personas que van con nosotros en el metro, pero miramos arriba, son los grandes tenedores de vivienda, los que están impidiendo el acceso a la vivienda, son los grandes fondos buitre, los que están comprando nuestra sanidad pública, los que están comprando nuestra educación pública, los que están comprando nuestra universidad pública", ha afirmado la titular de Sanidad.

En este sentido, García ha defendido las medidas impulsadas por el Gobierno, entre las que ha citado "la subida del salario mínimo interprofesional, 22 millones de trabajadores y trabajadoras, los permisos de paternidad y maternidad, la universalidad de la asistencia sanitaria y la agencia de salud pública", medidas que, según ha insistido, "no acaban de calar en el lugar y en el epicentro de la desigualdad que es Madrid".